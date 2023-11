L’oroscopo del 5 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 5 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Se con una persona dovete raggiungere un accordo – non solo di lavoro – la dissonanza tra il Sole in Scorpione e la Luna in Leone potrebbe spingere a scatenare uno scontro. Potreste essere ostinati, non cedere di un millimetro e non cambiare idea. Cercare invece di essere elastici e puntare a un risultato che vada bene per voi e l’altro, vi permetterà di trovare un compromesso. Non sarà facile, dunque dovrete essere pazienti. Amore: in coppia, i passaggi danno una scossa positiva alla relazione soprattutto se risente un po’ dell’usura del tempo. Prenderete in mano la situazione… per riscoprire il piacere dei primi tempi. Soli: molto motivati a migliorare la vostra situazione, il potere di seduzione è al top e conquisterete senza problemi! Oroscopo 5 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) La Luna in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: riuscite a perseguire i vostri obbiettivi, i sogni e al contempo mantenere relazioni armoniose con i familiari e gli amici intimi? Fate un bilancio della situazione e se capite che non è equilibrata, parlatene – assicurandovi di aver espresso chiaramente le vostre esigenze – e siate disposti a scendere a dei compromessi. Le relazioni personali sono importanti! Amore: in coppia, entrambi volete affrontare conversazioni importanti ma è essenziale reciproco rispetto e non pretendere di avere l’ultima parola. Soli: il desiderio di iniziare una relazione seria diventa sempre più pressante. Siete disposti a investire tempo ed energie per conquistare chi vi attrae. Top! Oroscopo 5 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La scorsa settimana, la Luna Piena in Toro ha risvegliato il vostro lato creativo e oggi, la Luna in Leone è d’aiuto a sviluppare ulteriormente quelle idee brillanti. Andate avanti ed esplorate! Ciò non significa, tuttavia, che potrete pretendere di trarne profitto nel giro di un giorno… Dovrete lavorarci con impegno, rimboccare le maniche e meglio ancora se troverete persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda, disposte a collaborare. Amore: in coppia, potreste avere un desiderio esagerato di vivere momenti romantici e ciò comportare un po’ di tensioni. Se capite che il partner non è sulla stessa lunghezza d’onda non forzate la mano… Soli: accettate le persone così come sono, sarebbe un grosso errore illudervi di poterle cambiare.

Oroscopo 5 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Leone sosta nel vostro settore delle finanze: rappresenta un invito a rispettare un piano di spesa e a non esagerare. Se il vostro budget è limitato resistete dunque alla tentazione di spendere più di quanto possiate permettervi. Sfruttate questo passaggio per pianificare un’idea – di lavoro o personale – o un’impresa redditizia, quanto vi occorre in termini di denaro per dare il via e iniziate a risparmiare. Amore: in coppia, esprimerete l’amore, se siete in freddo c’è una riconciliazione oppure in caso vada tutto bene, farete progetti importanti. L’intesa oggi è ottima. Soli: incontri molto promettenti. E’ una domenica in cui potete conquistare chi volete, negli affari di cuore siete vincenti! Oroscopo 5 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) La Luna nel vostro segno fa emergere emozioni forti, indica la fine di qualcosa prima del Novilunio della prossima settimana. C’è qualcosa che dovete risolvere? Il transito odierno rappresenta un’opportunità per “liquidare” le questioni in sospeso o trovare soluzioni adeguate. Se riuscirete a mettere la fine alla situazione, sarà un sollievo. E facendo tabula rasa, sarete pronti a stupire chi vi circonda. Amore: in coppia, siete un po’ insoddisfatti, provate delusione, sentite che dovete dare nuovo slancio alla relazione. E’ il primo passo che nel tempo porterà a una fase molto più positiva. Soli: se gli incontri attuali non vi soddisfano, forse dovreste riflettere su quali aspettative avete nei confronti delle persone. Sono troppo alte?

Oroscopo 5 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Riguardo a una situazione irritante, sarete in conflitto: non volete sollevare un polverone ma al contempo siete arrabbiati e vorreste intervenire. La Luna in Leone oggi punta i riflettori sulla questione complicata e spingervi ad agire. Anche se ne avreste voglia evitate di esplodere e scatenare una lite. Con il diretto interessato parlare in modo chiaro e con fermezza. In questo modo potrebbe verificarsi una svolta positiva. Amore: in coppia, l’atmosfera non è serena ma perché guardate solo i piccoli difetti del partner, vi è difficile chiudere un occhio. Fatelo invece ed eviterete discussioni spiacevoli. Soli: gli incontri ci sono ma nessuna persona va bene. Per oggi, l’amore non è di casa. Andrà meglio domani.

Oroscopo 5 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Non dovete sentirvi in colpa se desiderate stare un po’ per conto vostro, soprattutto oggi che i passaggi astrali potrebbero provocare parecchie tensioni tra chi vi circonda. Tanto più che non sarete in grado di allentarle parlando o cercando di risolvere i conflitti. L’unico modo per mettervi al riparo dallo stress è allontanarvi dalla persona o dalle persone che lo scatenano. Per oggi, pensate prima di tutto a voi. Amore: in coppia, il dialogo è splendido, l’intesa con il partner è praticamente perfetta. Tra voi è fusione totale e dunque la felicità! Soli: se una persona che vi corteggia non vi convince, seguite l’istinto e non lanciatevi in una storia. Se, al contrario, pensate che meriti la vostra fiducia date il via senza esitare alla relazione!

Oroscopo 5 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per fare vostra un’opportunità di lavoro è probabile che siate entrati in competizione con una persona. In questo caso è inevitabile che si crei una certa tensione. Potrebbe essere difficile resistere alla tentazione di andare avanti a tutti i costi. Puntare al primo posto non è affatto sbagliato ma un approccio più rilassato vi permetterà ugualmente di ottenere ciò che desiderate e senza provare un’ansia eccessiva. Amore: in coppia, l’atteggiamento enigmatico del partner vi lascia perplessi. Prima di reagire in modo troppo brusco, potrebbe essere una buona idea cercare di capire se invece ha problemi sul lavoro o è è preoccupato per una questione. Soli: siete impazienti e negli affari di cuore rischiate di comportarvi in modo maldestro. Per oggi, uscite con gli amici.

Oroscopo 5 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui l’atmosfera è all’insegna della confusione, dell’incomprensione tra voi e un familiare o un amico. Visto che siete distratti, con la testa tra le nuvole, fate inoltre attenzione anche a commettere errori se scrivete un sms o una mail e rileggete attentamente tutto ciò che inviano. Anche sul fronte finanze, rischiate di essere poco realistici, fare di testa vostra senza ascoltare i consigli di chi vi vuole bene. Amore: in coppia, potreste avvertire il ​​bisogno di maggiore indipendenza, soprattutto se siete abituati a fare tutto insieme al partner. Soli: qualsiasi incontro vi sembra di una noia mortale, avrete voglia di scappare e dunque è difficile pensare alla conquista del grande amore…

Oroscopo 5 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Leone potrebbe indicare uno scontro tra voi e un gruppo o un team di lavoro. Se attualmente siete coinvolti in un progetto, potreste attraversare una fase critica, il che significa che avrete bisogno di tutte le informazioni pratiche. È tempo di esprimere i rispettivi punti di vista in modo da poter andare avanti. Trovare un compromesso, in ogni caso porterà a un risultato positivo. Con il traguardo in vista, ne vale la pena. Amore: in coppia, esprimerete le vostre aspettative in modo dolce e piacevole. Il partner capirà e sarà incline ad assecondarvi. Soli: parlerete con chiarezza, il vostro messaggio sarà recepito da chi vi attrae. In seguito, non avrete bisogno di parlare.

Oroscopo 5 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Oggi e nei prossimi giorni potreste avere una conversazione riguardante il lavoro o gli affari con una persona importante ma non essere sicuri al cento per cento di poter fare affidamento. Gli aspetti astrali attuali indicano che rischiate di commettere un errore di giudizio e attribuire alla persona più potere di quanto ne abbia in realtà. Non è escluso che cerchi di ingannarvi, si vanti di un ruolo che non possiede. Occhi aperti, siate cauti. Amore: in coppia, il partner potrebbe avere difficoltà a capirvi, vi giudicherà un po’ lunatici, con aspettative eccessive. Cercate di essere meno esigenti. Soli: il desiderio di piacere e di flirtare potrebbe farvi ritrovare in un gioco pericoloso, non valutare le conseguenze e pagarne il prezzo. Fate attenzione.

Oroscopo 5 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Leone, se in cottura avete un progetto è arrivato il momento di prendere alcune decisioni finali. Se finora le cose sono andate per il verso giusto potrebbe essere solo questione di raggiungere il traguardo. In caso contrario, potrebbe essere l’occasione per riprovare. Se riuscirete a individuare qual è il difetto da eliminare o a individuare eventuali errori, la prossima Luna Nuova segnerà un nuovo inizio. Amore: in coppia, In coppia, con il partner ci sono delle piccole tensioni. Parlatene così da evitare di minare l’armonia. È tempo di dare il via a un dialogo sincero. Soli: sentite che un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia d’amore. E questa prospettiva vi fa sognare.