L’oroscopo del 6 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 6 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se riguardo una questione importante, una persona non è d’accordo con la vostra opinione, la cosa migliore è sostenere con fermezza le vostre convinzioni. Anzi, difendendole, l’altro potrebbe persino rispettarvi di più! Detto questo, per arrivare a un accordo e mantenere l’armonia nella relazione, forse sarà necessario scendere ad alcuni piccoli compromessi. La conversazione potrebbe anche essere tesa ma non dovete preoccuparvi, ce la farete. Amore: in coppia, non volete scatenare conflitti ma avete sicuramente bisogno di una spiegazione. E parlerete francamente. Soli: un momento ottimisti e un altro pessimisti… Se qualcuno vorrà corteggiarvi non saprà come comportarsi.

Oroscopo 6 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui alcune situazioni potrebbero sfuggire al vostro controllo, gli eventi potrebbero muoversi in una direzione che non avevate pianificato per il fine settimana. Per quanto frustrante possa essere, cercate di seguire la corrente poiché potrebbe accadere qualcosa di inaspettato e che si rivelerà estremamente positivo! Nel frattempo, concedetevi una pausa, ricaricate le batterie con una passeggiata, ad esempio, qualcosa di rilassante. Amore: in coppia, un nulla potrebbe scatenare una lite: ciascuno rimanere fermo sulle sue idee e ciò comportare rimproveri e chiarimenti. Soli: cercate di essere meno impositivi e più flessibili. Cercate di cambiare il vostro atteggiamento: una persona vi vedrà dominanti. Il che non è favorevole al romanticismo.

Oroscopo 6 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete bisogno di sentirvi accettati e accolti dai colleghi ma non è sempre così, spesso alcune persone che si fingono amiche sparlano alle vostre spalle,. E oggi potreste ascoltare per caso un pettegolezzo che vi riguarda o cogliere in una frase un sottile tono sarcastico. Anche se inizialmente può ferire il vostro orgoglio, ribaltate la situazione vedendola come un’opportunità per avere accanto gli amici-nemici di lavoro. Prima o poi potrebbero esservi utili. Amore: in coppia: potreste ricevere ottime notizie, qualcosa che farà evolvere positivamente la relazione. Soli: in programma ci sono belle sorprese: colpo di fulmine in vista. E’ una giornata in cui dovete uscire, muovervi, conoscere…

Oroscopo 6 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un sabato in cui potreste avere qualche difficoltà a stabilire un equilibrio tra lavoro e vita privata. Le responsabilità professionali potrebbero richiedere un ritmo serrato ma, al contempo, anche le persone care chiederanno la vostra attenzione. Avete una sola scelta: organizzarvi e scrivere una lista delle priorità. Fate del vostro meglio per portare a termine i compiti di lavoro ma trovate il tempo da dedicare a chi volete bene, così che non si sentano trascurati. Amore: in coppia, prevenite i desideri del partner e vi farà una piccola sorpresa. Trascorrerete una serata sexy! Soli: desiderate tenerezza e dolcezza ma il problema è che non avete ancora incontrato la persona giusta. Guardatevi intorno, potrebbe essere molto vicina a voi.

Oroscopo 6 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Pensate con piacere a un progetto da realizzare anche se potrebbe sembrare fuori dalla vostra portata. Eppure, facendo leva sul vostro lato pratico, forse non è una mission impossible. Non dimenticate che volere è potere! Procedete a piccoli passi e scoprirete che è più fattibile di quanto pensavate inizialmente. Per oggi, visto che è l’inizio del fine settimana, con il buon aspetto Sole-Luna, cercate di rifugiarvi nel comfort della casa, concedetevi il giusto riposo. Amore: in coppia: la giornata dovrebbe essere molto interessante. È difficile prevedere esattamente cosa vi aspetta, ma senza dubbio accadrà qualcosa di importante e sorprendente. Soli: uscite, cercate di stringere nuove conoscenze: con i passaggi odierni non avrete delusioni.

Oroscopo 6 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi astrali odierni, rendono l’atmosfera è un po’ elettrica, siete stressati, nervosi e potrebbero nascere delle discussioni accese. Quando possibile evitate di provocare chi vi circonda e non raccogliete le provocazioni degli altri. Se comunque doveste scontrarvi con qualcuno, chiudete la polemica il prima possibile. Prendere le distanze sarà la strategia migliore, anche se sarete costretti ad ammettere con voi stessi una – temporanea – sconfitta. Amore: in coppia, se con il partner ci sono problemi, è una buona giornata per comunicare e andare oltre. A patto che siate concilianti…Soli: un incontro potrebbe rivelarsi una delusione e ciò rendervi irritabili.

Oroscopo 6 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

“Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono…”, oggi sembrate Figaro ed è innegabile che il fatto sia gratificante. Tuttavia, avete bisogno di spazio per pensare alle vostre esigenze. Un amico o un familiare potrebbe rivolgersi a voi per chiedere un consiglio così da risolvere un problema. Evitate di stravolgere il programma della giornata per dare una mano e fate in modo che affronti la situazione per conto proprio. Dite “no” senza esitare e senza temere di deluderla. Amore: in coppia, intense emozioni, addio freddezza, benvenuta atmosfera caliente. Siete pronti per una serata bollente? Soli: attratti da un persona? Prendete il coraggio a due mani e siate sinceri! L’altro/a apprezzerà, farete centro!

Oroscopo 6 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lo stress potrebbe prendere il sopravvento, per cui cercate di tenere sotto controllo le emozioni, Potrebbe infatti accadere qualcosa che scatenerà la vostra rabbia, la frustrazione. Avete la possibilità di gestire la situazione in due modi: il primo sarà quello di arrabbiarvi con i colleghi o le persone care. Il secondo è mantenere un atteggiamento calmo e distaccato. E questo potrebbe essere il migliore poiché vi permetterà di mantenere un sano equilibrio. Amore: in coppia, è tempo di una messa a punto e di affrontare eventuali problemi. La convivenza richiede spesso un compromesso. Soli: moltiplicherete le possibilità per incontrare il vero amore. E in effetti le opportunità non mancheranno. Non ponetevi domande sul futuro, cercate di vivere il presente.

Oroscopo 6 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete alle prese con un progetto che avete in cottura? Per oggi evitate di chiedere opinioni a chi vi circonda. In questa fase iniziale non è necessario e, inoltre, se dovessero arrivare consigli critici non farebbero altro che fiaccare il vostro entusiasmo nonché l’autostima. Visto che credete nel vostro obbiettivo, per ora andate avanti senza parlarne, lo farete quando avrete portato a termine, perfezionato (con successo, statene pur certi) ciò su cui state lavorando. Amore: in coppia, molto ironici e il partner potrebbe non apprezzare. Date prova di tenerezza e si lancerà tra le vostre braccia. Soli: gli affari di cuore non sono al centro dei vostri pensieri e preferirete stare tranquillamente a casa. Pronti eventualmente anche ad annullare un appuntamento.

Oroscopo 6 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fare leva sull’immaginazione, prendere del tempo per riflettere su una situazione di lavoro, d’affari o personale che non vi soddisfa così da poterla cambiare, vi permetterà di fare il primo passo per migliorarla. La creatività sarà d’aiuto a imboccare la direzione giusta. Parlare del vostro piano con un amico o un familiare, vi farà ottenere inoltre alcuni consigli importanti che vi metteranno in grado di studiare un’ottima strategia e guardare al futuro con ottimismo. Amore: in coppia, in questo momento nella relazione avete bisogno di maggiore fantasia. Mostrate al partner che potete anche essere divertenti! Soli: avete intenzione di riconquistare un/a ex? Inviate un sms, non avete nulla da perdere…

Oroscopo 6 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Le emozioni sono altalenanti, è una giornata in cui avrete la sensazione di trovarvi sulle montagne russe, soprattutto riguardo alle persone care. Un momento pensate che la loro presenza sia indispensabile per il vostro benessere e quello successivo desiderate più spazio, vi sentite soffocare. Evitate di prendervela con chi vi circonda solo perché siete irrequieti Cercate di ripristinare l’equilibrio interiore. Una semplice passeggiata sarà d’aiuto a schiarire la mente. Amore: in coppia, potreste avere dubbi, provare tristezza o ansia e ciò guastare la giornata. Parlatene con il partner: il suo punto di vista sarà prezioso. Soli: la Luna in Scorpione non favorisce gli affari di cuore. Forse siete preoccupati per qualcosa…

Oroscopo 6 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Molto ambiziosi ed è un atteggiamento intelligente: oggi vi mostrerà dove dovrete in seguito indirizzare le vostre energie. Se improvvisamente vi viene voglia di scalare una montagna, inventare qualcosa, imparare una lingua o fare qualcos’altro di altrettanto ambizioso, non dovete sorprendervi. E’ una giornata in cui otterrete la massima soddisfazione facendo qualcosa che nessuno, tra chi vi circonda, pensava poteste davvero fare! Mostrate dunque quanto valete. Amore: in coppia, saprete come attirare l’attenzione del partner, oggi renderete la relazione uno spazio di serenità riservato al reciproco benessere e alla felicità. Soli: l’atteggiamento simpatico e socievole, farà arrivare molti complimenti. Avete sicurezza e fate bene: l’amore può presentarsi in qualsiasi momento.