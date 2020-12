Oroscopo di sabato 12 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (occhio ad agire impulsivamente) e Pesci (evitate di dar credito ai pettegolezzi).

Oroscopo del 12 dicembre, gli astri dicono al Cancro di essere cauti e al Pesci di accertare i fatti.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 12 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): evitate di agire in modo impulsivo.

Potreste avvertire parecchio le vibrazioni della dissonanza Marte-Plutone che vi esorta a non agire o reagire in modo forte e impulsivo. E’ un passaggio un po’ complicato e la vostra sensazione sarà quella di trovarvi nelle sabbie mobili, in una situazione di stallo.

L’oroscopo al vostro segno consiglia di non premere l’acceleratore per ottenere ciò che volete, dicendovi che tanto “poi si vedrà”. Cautela, anche perché l’aspetto terminerà a fine mese. Non è escluso che riguardo alle finanze deciderete di rivedere le spese e tagliarne alcune.

oroscopo cancro umore

Potrebbe arriva il riconoscimento per l’impegno profuso nel lavoro oppure sentirvi particolarmente orgogliosi per di quanto state facendo. In entrambi i casi, ciò vi motiverà ulteriormente. L’oroscopo annuncia che ora gli obbiettivi vi sembrano a portata di mano.

Dopo molti mesi passati a esaminare la carriera o il percorso di vita, ora vi sentite pronti a un’azione decisiva ed avete grande sicurezza in voi stessi. Non è escluso che tra oggi e domani riceviate una telefonata, o incontriate, una persona che non vedete da tempo e ne sarete contenti.

Oroscopo cancro amore

In coppia: grazie al fascino riuscirete a convincere il partner a concretizzare un piccolo progetto che avete a cuore.

Soli: se avete iniziato una storia, non potete pretendere di avere immediatamente delle certezze. Date tempo al tempo.

Oroscopo 12 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): possibili errori di valutazione.

Oroscopo scorpione umore

Luna e Venere congiunti nel vostro segno vi spingono a prendervi cura di voi stessi, concedervi un po’ di coccole. Tuttavia con il trascorrere delle ore la dissonanza Mercurio-Nettuno potrebbe portare possibili errori di valutazione per quanto riguarda le energie, il tempo, il denaro.

Non è il momento di firmare contratti o altro o lanciarvi in acquisti importanti. Confrontate i prezzi, se comprate online leggete le recensioni. Chi vi circonda, annuncia l’oroscopo, potrebbe inoltre fraintendere ciò che dite o che per voi è implicito.

Oroscopo scorpione amore

In coppia: nessuna nuvola sulla relazione. L’intesa è ottima, i sentimenti sono forti e guardate al futuro con serenità.

Soli: incontro con una persona che vi sembrerà di conoscere da sempre. E’ la storia del destino?

Oroscopo 12 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: non dare credito ai pettegolezzi.

Oroscopo pesci umore

Con la Luna in Scorpione, potreste entrare in contatto con una persona che non sentite da un po’ di tempo. Sarà una bella conversazione, farà emergere piacevoli ricordi ed emozioni intense. Tuttavia nel corso della giornata la dissonanza Mercurio-Nettuno può scatenare distrazione, le incertezze potrebbero comportare qualche problema.

La cosa importante in caso di pettegolezzi è accertarvi dei fatti , non date credito alle sole parole. Avete inoltre un ottimo intuito per capire esattamente fino a che punto potete spingervi, riguardo all’alimentazione e al denaro.

Oroscopo pesci amore

In coppia: il dialogo vi permette di chiarire alcuni punti importanti, di trovare una vera stabilità.

Soli: in caso di incontro non lasciatevi abbagliare dalle apparenze ed evitate di partire in quarta.

Per tutti gli altri segni clicca qui.