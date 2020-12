Oroscopo del 16 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo di mercoledì 16 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (puntate sulla determinazione) e Leone (mollare mentalmente una questione).

Oroscopo del 16 dicembre, gli astri dicono all’Ariete di non rimandare e al Leone di smettere di pensare incessantemente a una questione.

Oroscopo 16 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): puntare sulla determinazione e la tenacia.

Contate pure sulla determinazione e la tenacia, sono qualità che potrebbero aiutarvi a superare la tentazione di rimandare qualcosa. Se avete dei dubbi su come andare avanti con un piano, riuscirete a superare l’insicurezza.

I passaggi odierni potrebbero sollecitare la paura ma andate avanti comunque, poiché potreste rimanere piacevolmente sorpresi. L’oroscopo annuncia in ogni caso che la giornata è piena di imprevisti a livello professionale e nella vita sociale: arriveranno sorprese positive e altre meno … La vita vi obbliga a imboccare un altro percorso.

In coppia: se al momento siete un po’ in freddo per decisioni riguardanti la famiglia, cercate di riavvicinarvi.

Soli: se incontraste l’anima gemella sapreste riconoscerla? Non lanciatevi sul primo/a arrivato/a e cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 16 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): mollare mentalmente una questione.

I pianeti vi inviano parecchie vibrazioni positive per cui evitate che brutte sensazioni guastino belle opportunità. Soprattutto se riuscirete a mollare una determinata questione a cui pensate incessantemente e vi sottrae energie, vi impedisce di concentrarvi su altro.

Connettervi online con gli amici può essere un tonico! L’oroscopo inoltre annuncia che sarete soddisfatti di aver convinto una persona che conta e che al momento vi ostacola. In realtà potrebbe aver capito che si stava sbagliando e che dicevate cose più intelligenti.

In coppia: in caso di dissidio, inutile giocare a chi alza di più la voce. Cercate invece di appianare le tensioni.

Soli: per oggi è calma piatta ma preparatevi perché l’amore presto busserà alla vostra porta.

Oroscopo 16 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): cercate di essere discreti.

Se un progetto per voi importante al momento si trova in una fase di stallo, prendete in considerazione la possibilità di chiedere una mano a un amico. La sua alta energia potrebbe essere contagiosa.

Sul fronte finanze, investire del denaro su un corso di studi o apprendere nuove competenze, potrebbe far arrivare dei vantaggi. L’oroscopo annuncia che oggi potreste anche parlare in modo un po’ aggressivo, voler far sentire la vostra voce. Calma, prima di parlare riflettete e siate discreti.

In coppia: potreste provocare il partner ma farà parte del vostro gioco di seduzione. Vi permetterà di spezzare la routine.

Soli: per oggi, deciderete di non forzare il destino, di sollecitare incontri. Ed è un atteggiamento saggio.

