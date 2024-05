L’oroscopo del 9 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 9 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Gemelli vi mette di buonumore, siete pimpanti! Il luminare sosta nel vostro settore della comunicazione: è un giovedì in cui la noia non sarà di casa, gli incontri e le conversazioni con colleghi, amici e familiari saranno all’insegna dell’armonia e condividerete tanti bei momenti di piacere e benessere. Nel lavoro, il buon aspetto tra la Luna e Marte nel vostro segno, accende la vostra ambizione e dunque siete spinti a entrare in azione e a fare progressi significativi. È, inoltre, una giornata eccellente per eliminare i problemi oppure per capire meglio come risolverli. Amore: in coppia, uno splendido giovedì, ricco di emozioni, con il partner c’è un’ottima intesa. Soli: prendete le cose come vengono. Osate e fate il primo passo: il risultato potrebbe essere superiore alle vostre aspettative.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste provare un po’ di frustrazione riguardo alle entrate finanziarie: probabilmente nonostante l’impegno non sono all’altezza delle vostre aspettative, alcune opportunità non hanno funzionato come previsto. Tuttavia anziché arrabbiarvi sfruttate il buon aspetto tra la Luna in Gemelli e Marte in Ariete trasformate le energie in motivazione così da trovare nuovi modi per risparmiare, rivedere il budget e fare soldi. Cosa vi suggerisce l’istinto? Seguitelo poiché vi permetterà di avere un approccio diverso e imboccherete la direzione giusta! Amore: in coppia, è una bella giornata per proporre al partner un un momento di relax o di divertimento! Soli: i passaggi odierni accentuano il fascino e il vostro sex appeal! L’indifferenza è solo una tattica astuta per farvi notare. E farete centro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna nel vostro segno in buon aspetto con Marte in Ariete, oggi avete voglia di entrare in azione e recuperare eventualmente il tempo perduto. Tuttavia, nel lavoro evitate di essere super produttivi e risolvete invece le questioni rimaste in sospeso, concentratevi su compiti delicati che richiedono un’attenzione particolare. Al contempo, potreste trovare la soluzione a un problema che vi ha preoccupato e proverete un benefico senso di liberazione. Se, infine, ci sono state divergenze con un amico è un ottimo momento per chiarire e andare oltre. Amore: in coppia, se l’atmosfera lascia un po’ a desiderare, oggi saprete trovare le parole giuste per far tornare l’armonia e rafforzare la relazione. Soli: tra chi vi corteggia e l’ex che cerca di rimettere insieme i cocci l’atmosfera si annuncia molto movimentata.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno e potreste avvertire il forte bisogno di concedervi una pausa dalla solita routine. Assecondatelo poiché Marte in Ariete vi rende impulsivi e la cosa migliore è fare leva sulla razionalità. Non volendo, sul posto di lavoro o in casa, potreste dire cose fuori luogo o avere reazioni inappropriate. La prudenza è d’obbligo. Se qualcuno che vi circonda dovesse avere un atteggiamento aggressivo o provocatorio, anziché inalberarvi, rispondere per le rime e gettare olio sul fuoco, girate i tacchi e uscite dalla stanza. Amore: in coppia, spazio alla complicità! Con il partner è una gran bella domenica, vedete entrambi la vita in rosa. Soli: l’ideale, almeno oggi, è sentirvi liberi, incontrare nuove persone, trarre piacere da un flirt e dalla vita sociale senza grandi implicazioni.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Per portare a termine un compito nel tempo richiesto potreste essere tentati di prendere una scorciatoia ma farlo potrebbe ritorcersi contro di voi. Nei prossimi giorni avrete bisogno di concentrazione ma al contempo avere difficoltà. Concedervi una breve pausa e dedicarvi ad argomenti o progetti che accendono la vostra curiosità, sarà d’aiuto a essere più produttivi. Con il buon aspetto tra la Luna Gemelli e Marte in Ariete, è una giornata in cui ampliare gli orizzonti ed esplorare nuove possibilità: vi permetterà di avere ottime idee, anche per aumentare le entrate. Amore: in coppia, siete sereni riguardo al futuro della relazione, pianificherete una vacanza romantica. Soli: la giornata è favorevole per gli incontri o la concretizzazione di una relazione. Uscite, senza esitare, nemmeno per un attimo!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Gemelli il vostro senso del dovere è accentuato e se non obbedirete al caporale di giornata interiore, vi sentirete in colpa. Lavoro o vita personale, dovrete assumere una responsabilità ma è molto probabile che a imporla siete stati proprio voi! Su un altro piano: è possibile che un problema che si trascina ormai da tempo presenti ulteriori complicazioni. L’ultima cosa da fare è ignorare la situazione. Guardate in faccia la realtà e per quanto sia spiacevole cercate di risolvere. All’occorrenza chiedete un consiglio: ci sarà chi vi darà una mano. Amore: in coppia, le emozioni sono altalenanti e ciò comportare dei problemi con il partner. Mantenete la calma e questo giovedì vi offrirà dei momenti piacevoli. Soli: muovetevi, uscite con gli amici! Distrarvi sarà utile a ritrovare il pensiero positivo!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto Luna-Marte rappresenta un’opportunità per risolvere un problema presente in una relazione e trovare una soluzione. Se una persona si comporta in modo strano, potrebbe essere sotto pressione, dunque anche se la cosa vi fa innervosire, un approccio comprensivo vi farà vedere la situazione in modo più positivo. Su un altro piano: potreste dare il via o concludere un accordo nel lavoro o negli affari che sul fronte denaro farà una grande differenza, ovvero non solo migliorerà ma si stabilizzerà a un livello più alto! Amore: in coppia, siete entrambi determinati a fare di tutto per rendere più piacevole il quotidiano e a vivere momenti piccantini. Soli: una volta incontrato il vostro sguardo, non lo dimenticheranno! Potrebbe arrivare una dichiarazione d’amore da chi vi ammira in segreto.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per quanto riguarda le amicizie, la lealtà per voi è fondamentale. Se con una persona c’è un momento di distacco, siete diffidenti, potreste essere tentati di rallentare ancora di più la frequentazione. Tutto dipende da quanto tenete alla sua amicizia ma prima di chiudere in silenzio, forse dovreste chiarire. Fate inoltre attenzione: i passaggi odierni accentuano il vostro senso dell’umorismo e farete ridere chi vi circonda ma visto che siete parecchio ironici chi sarà vittima delle vostre battute riderà di meno anzi, per niente. Amore: in coppia, evitate di agitare le acque e trascorrerete una bella giornata. Se iniziate a criticare tutto ciò che dice o fa il partner, l’atmosfera diventerà molto pesante. Soli: se state vivendo un flirt, l’altro/a potrebbe mandare segnali confusi. Non siete più un sintonia e perderete la calma.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui assorbite lo stato d’animo di chi vi circonda: se sono allegri e positivi lo sarete anche voi mentre se sono pessimisti, anche voi sarete negativi. Non lasciatevi influenzare ma soprattutto non dovete permettere che eventuali commenti intacchino la sicurezza in voi stessi. Mentre parlate dei vostri progetti o delle idee potreste notare di non riceverete l’incoraggiamento che vi aspettate e provare insicurezza. Siete un segno di Fuoco, dunque ignorate e andate avanti con la fiducia di sempre! Amore: in coppia, non dovete tenere il partner all’oscuro delle vostre preoccupazioni personali o di lavoro. Ricordate che siete un team! Soli: per timore di una delusione, prenderete le distanze da una persona. Ma presto vi renderete conto che la cotta è reciproca e ci sarà il lieto fine.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni vi rendono più produttivi del solito, il boss si fida di voi, apprezza le vostre opinioni, dunque bando all’esitazione e nel lavoro tenete presente che è il momento giusto per distinguervi, farvi notare e fare un gigantesco passo avanti. Ricordate che l’esperienza del passato è preziosa per raggiungere una tappa importante. Al contempo, una persona che conoscete, forse un amico, potrebbe giocare un ruolo importante, ovvero permettervi di stringere dei nuovi contatti che potrete sfruttare così da aprire nuove porte e progredire. Amore: in coppia, metterete in discussione il vostro modo di comunicare, il che vi permetterà di garantirvi conversazioni dolci e positive. Soli: se una persona vi attrae da tempo e avete fatto di tutto per catturare il suo cuore, non abbassate le braccia sconfitti: oggi la conquisterete.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Gemelli in buon aspetto con Marte in Ariete, annuncia una giornata positiva, avete voglia di distrarvi e di comunicare con leggerezza con chi vi circonda. Non è escluso che arrivi una proposta interessante, che vi piacerà e che dovrete acchiappare al volo poiché potrebbe non ripresentarsi una seconda volta. Bando dunque ai dubbi! Non è escluso che siate voi a fare un’offerta e sarà accettata con vostra grande soddisfazione. Al contempo, una conversazione potrebbe essere illuminante, chiarirete una questione di lavoro o personale. Amore: in coppia, la relazione attraversa un momento positivo. Con la dolce metà pianificherete un fine settimana romantico. Soli: voglia di flirtare, farvi coinvolgere in modo intrigante nel gioco di seduzione. Una storia impegnativa per oggi può aspettare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui dovete assolutamente seguire l’intuito, soprattutto se dovesse arrivare un’eccellente proposta o un’opportunità. Se pensate che sia perfetta per voi, accettate senza esitare! Il lato B è che qualcuno potrebbe essere invidioso e insinuare dei dubbi nella vostra mente. Ignoratelo e credete in voi stessi. Ma i passaggi odierni rappresentano anche un’opportunità per pensare a voi stessi e fare qualcosa che vi permetta di godere delle cose buone e belle della vita. E lo meritate ampiamente! Amore: in coppia, decidete per entrambi e sembra che sia proprio ciò che il partner si aspetta da voi. Non ci sono problemi. Soli: finito il tempo delle domande, dei dubbi, oggi prendete le cose come vengono. Il vostro buon umore è travolgente, siete molto attraenti, affascinate e ovviamente conquistate.