Oroscopo del 25 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 25 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo del 25 febbraio, gli astri dicono al Leone che nelle finanze ci sarà un miglioramento e all’Ariete che rifletterà su alcune situazioni.

Oroscopo del 25 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rifletterete su alcune situazioni

Oroscopo Ariete umore

Venere entra in Pesci e fino al 21 marzo sosterà alle spalle del vostro segno. State entrando in un periodo più tranquillo nella vita sociale e avrete voglia di riflettere, meditare su alcune situazioni, non ultimo su alcuni schemi delle vostre relazioni.

Il pianeta è congiunto al Sole ed è il momento ideale per rimanere dietro le quinte, fare una ricerca interiore. Sarà d’aiuto a risolvere questioni in sospeso, sviluppare delle idee creative. E’ in questi momenti tranquilli che nascono le idee migliori. Assicuratevi di prenderne nota. Nel giro di poco, sarete pronti per il decollo.

Oroscopo di Ariete 25 febbraio amore

In coppia: forse c’è meno passione ma con Venere il Pesci circoleranno sentimenti intensi, all’insegna della dolcezza.

Soli: potrebbe esserci qualche conquista online e, attenzione, girare un film nella vostra mente. Ma ciò non impedirà che il cuore batterà forte.

Oroscopo di domani 25 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): miglioramento nelle finanze

Oroscopo giovedì Leone umore

Fino al 21 marzo Venere sosterà in Pesci e punta i riflettori sulle finanze: dovrebbe esserci un miglioramento. E il Novilunio di sabato in Vergine è possibile che faccia arrivare, al riguardo, delle notizie che vi faranno sentire soddisfatti. Al contempo, il passaggio è un balsamo per la vostra anima, vi permetterà di mantenere la calma anziché reagire rispetto a situazioni spinose.

Se alcuni eventi recenti hanno scatenato turbamento, la presenza del pianeta rosa sarà di grande aiuto. Ciò non significa reprimere le emozioni ma che adottare un approccio rilassato vi farà sentire a vostro agio.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: il semplice fatto di abbracciare il partner, farvi coccolare, riscalderà il vostro cuore.

Soli: il vostro fascino fa colpo! In ogni caso, siete ben disposti a dare il via a una storia d’amore.

Oroscopo 25 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): armonia con le persone care

Oroscopo 25 febbraio Sagittario: umore

Venere in Pesci, fino al 21 marzo sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Sarà più facile risolvere eventuali problemi con le persone care e trovare una soluzione che vada bene per tutti. Vorrete stabilire l’armonia nel vostro mondo domestico.

Se pensate di voler apportare qualche cambiamento nell’abitazione, ad esempio, pitturare le pareti o cambiare la disposizione dei mobili, è il periodo ideale. Le discussioni e i negoziati potrebbero essere più fruttuosi: le persone coinvolte saranno disposte a scendere a dei compromessi.

Oroscopo Sagittario 25 febbraio: amore

In coppia: esprimete al partner con semplicità e autenticità, il vostro amore. E’ la cosa migliore.

Soli: Venere accentua il desiderio di piacere ma occhio a idealizzare le persone che incontrate. In seguito potreste essere delusi.

