Oroscopo domani 28 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Il vostro segno ha un innato talento quando si tratta di stringere relazioni, rafforzarle e far sentire a loro agio le persone. A volte questo atteggiamento può portare una relazione nella giusta direzione, a volte potrebbe essere un po’ soffocante. Ma non in questo momento poiché siete spinti a esprimere la vostra opinione. Anche se a qualcuno non piace, è una di quelle volte in cui è molto importante essere fedeli a se stessi.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 28 aprile: amore

In coppia: la Luna in Ariete non vi dota di buonumore ma non è un buon motivo per farla pagare al partner. Direte no infatti a qualsiasi cosa proponga!

Soli: in caso di incontro, della persona vedrete solo i difetti e non vorrete approfondire la conoscenza. E’ un errore: con maggiore tolleranza potreste avere belle sorprese.

Oroscopo domani 28 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una nuova casa