Oroscopo domani giovedì 10 marzo 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 10 marzo 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): seguire la voce del cuore

Oroscopo domani Cancro 10 marzo: umore

Fidatevi dell’intuito e non lasciatevi ingannare da alcuni fatti che potrebbero essere fuorvianti. Potreste rimanere intrappolati nei pro e nei contro riguardo una decisione e finire per girare in tondo. Il cuore sa cosa è meglio per voi. La Luna in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: indica che ciò che proverete, vi spingerà nella giusta direzione.

Oroscopo domani Cancro 10 marzo: amore

In coppia: l’amore è presente, il partner è la vostra boccata d’aria fresca. Insieme esaminerete nuovi progetti.

Soli: un flirt potrebbe trasformarsi molto rapidamente in una grande storia d’amore.

Oroscopo domani 10 marzo 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): orgogliosi di voi! Oroscopo domani Scorpione 10 marzo: umore Lo splendido – per il vostro segno – transito di Mercurio in Pesci indica che sarete orgogliosi di voi stessi, arriveranno degli elogi per qualcosa che avete realizzato. Le conversazioni, personali o di lavoro, saranno molto piacevoli, andrete d’accordo con chi vi circonda e non ci saranno discussioni di alcun tipo. Il pianeta inoltre accentua il vostro già potente intuito. Ascoltatelo perché vi renderà vincenti. Oroscopo domani Scorpione 10 marzo: amore In coppia: aspettate ma invano il supporto del partner, sarete delusi. Anziché parlare vi chiuderete in una torre d’avorio. Soli: se state iniziando una nuova relazione, dubiterete della sincerità della persona. Ripenserete alle storie passate, forse ai tradimenti subiti. Il vostro atteggiamento lascerà l’altro/a sconcertato/a. Oroscopo domani 10 marzo 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un progetto familiare Oroscopo Pesci 10 marzo: umore La Luna in Gemelli odierna può coincidere con una svolta riguardante un progetto familiare. Se dopo una conversazione sarete tutti soddisfatti le cose andranno a gonfie vele. In caso contrario dovrete necessariamente cambiare qualcosa. La presenza di Mercurio nel vostro segno può far sviluppare splendide intuizioni: potrebbero dunque emergere soluzioni positive. Oroscopo Pesci 10 marzo: amore In coppia: la tenerezza, la dolcezza e il senso dell’umorismo potranno compensare un’atmosfera che altrove vi sembra parecchio pesante. Soli: non è adottando un comportamento sfuggente che attirerete potenziali partner. E se faceste un piccolo sforzo?

