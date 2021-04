Oroscopo per il segno dell’Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 30 aprile 2021: Oroscopo 30 aprile tutti i segni

Oroscopo del 30 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): nuove possibilità

Oroscopo Ariete umore

La congiunzione Sole-Urano, indica che è il momento di andare incontro al cambiamento e accettare il fatto che a volte l’imprevedibilità può far arrivare nuove ed entusiasmanti possibilità. Esplorate dunque nuove opportunità, imparate qualcosa di nuovo ed entrate in contatto con chi non sentite da un po’ di tempo. I neuroni sono in ebollizione e potreste avere splendide idee che vi faranno risparmiare tempo e denaro. Tenete presente che il buon aspetto Luna-Giove rappresenta un’opportunità per imparare una lingua o scrivere il vostro primo libro.

Oroscopo di Ariete 30 aprile amore

In coppia: avrete la sensazione di non potervi esprimere come vorreste con il partner. Una specie di blocco. Parlatene!

Soli: gli affari di cuore non sono favoriti, aspettate qualche giorno e le cose andranno meglio.

Oroscopo di domani 30 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): uscire dai soliti schemi

Oroscopo venerdì Leone umore

L’aspetto Sole e Urano in Toro al vostro segno consiglia di uscire dai soliti schemi mentali ed esplorare opzioni più innovative. Se avete riflettuto su come raggiungere un obiettivo difficile o risolvere un dilemma lavorativo, la risposta potrebbe emergere all’improvviso e sorprendere voi per primi. Potrebbe essere un passo verso l’ignoto, ma prendendo le cose con calma, è possibile una svolta. E’ importante ricordare a voi stessi la necessità di cambiare di pari passo ai tempi che cambiano anziché contrastare ciò che vi aiuta a crescere e migliorare.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia; il partner sa che può contare su di voi in qualsiasi momento, soprattutto quando è giù di corda.

Soli: potrebbero farvi una dichiarazione d’amore che aspettate da tempo oppure esserci un incontro memorabile.

Oroscopo 30 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il dovere chiama

Oroscopo 30 aprile Sagittario: umore

La congiunzione Sole-Urano indica che potreste aver voglia di andare oltre i limiti di sempre e fare qualcosa che vi permetta di non sentirvi oppressi dalle responsabilità quotidiane, dalle solite abitudini. In più, l’odierno aspetto Luna-Giove, sollecita le stesse sensazioni. Ma il dovere chiama! Allora, se avete bisogno di impegnare le energie, potete pur sempre praticare esercizio fisico o fare una lunga passeggiata. Sarà d’aiuto a sentirvi più rilassati e in grado di concentrarvi su ciò che dovete fare.

Oroscopo Sagittario 30 aprile: amore

In coppia: investite pienamente nella relazione ma non avete voglia di sacrificarvi. Giustamente sapete fare la differenza tra compromesso e sacrificio.

Soli: lanciatevi nella conquista di chi vi attrae: i pianeti vi sostengono a patto che siate voi stessi.

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: non tollerate limiti

GEMELLI: sotterrare l’ascia di guerra

CANCRO: cambiamenti per il vostro bene

VERGINE: chiudere un occhio

BILANCIA: prendere decisioni importanti

SCORPIONE: una persona vi spiazzerà

CAPRICORNO: un mix d’amore e di passione

ACQUARIO: staccare la spina

PESCI: l’affetto di un caro amico