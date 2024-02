Oroscopo settimanale Acquario, 18-24 febbraio 2024, settimana è buona per un intervento chirurgico,

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Oroscopo dell’Amore per l’Acquario

I tuoi sforzi per mantenere una relazione armoniosa all’interno della relazione amorosa si riveleranno vincenti. Potrebbero verificarsi incomprensioni tra te e l’amante, ma una comunicazione aperta risolverà i problemi. Non lasciare che i problemi minori sfuggano di mano e devi risolvere le cose il più velocemente possibile. Valorizza sempre il partner e fornisci lo spazio adeguato all’amante nella vita romantica. Le persone single che trovano un amante non dovrebbero avere fretta di sposarsi e dovrebbero analizzare ogni fattore prima di prendere la decisione finale

Oroscopo del lavoro per l’Acquario

Puoi lasciare il lavoro e aggiornare il profilo su un portale del lavoro. Le nuove aziende chiameranno per programmare colloqui di lavoro che potresti anche cancellare. Potrebbero esserci piccoli problemi all’interno del team su alcuni aspetti del progetto ed è necessario prendere l’iniziativa per risolverli. Alcuni professionisti avranno successo al tavolo delle trattative con i clienti, il che aiuterà l’azienda a guadagnare buoni ricavi. Alcuni uomini d’affari avranno la fortuna di risolvere i problemi con le autorità e gli imprenditori potranno prendere in considerazione il lancio di nuove iniziative o idee che funzioneranno in futuro.

Oroscopo dei soldi, Acquario

Fai attenzione mentre spendi soldi. Anche se vedrai affluire denaro, è fondamentale risparmiare denaro per i giorni difficili. Alcuni studenti potrebbero avere difficoltà finanziarie poiché i genitori possono razionare la paghetta. I trader vedranno buoni rendimenti dalle attività legate alla moda, all’industria manifatturiera, alle banche, ai prodotti farmaceutici e ai trasporti.

Oroscopo della salute dell’Acquario

Sarai felice di riprenderti dai disturbi precedenti. Tuttavia, alcuni nativi dell’Acquario vedranno infezioni legate alla pelle, problemi alla gola e febbre virale. Questa settimana è buona per l’intervento chirurgico, puoi programmare la data. I nativi dell’Acquario con pressione alta o diabete devono prestare attenzione alla loro dieta.