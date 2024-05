Oroscopo Capricorno, settimana 26 maggio – 1 giugno 2024, celebrazioni familiari.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Oroscopo dell’amore Capricorno questa settimana La tua vita romantica vedrà piccoli cambiamenti. Presenta l’amante alla famiglia per ottenere sostegno. Il matrimonio è sulla carta e potresti anche fare l’ultima chiamata mentre trascorri del tempo insieme. I Capricorno single saranno felici di incontrare qualcuno di speciale mentre viaggiano in classe o mentre partecipano a una funzione ufficiale. Non esitate ad esprimere i vostri sentimenti e la risposta sarà per lo più positiva. Alcuni Capricorno riaccenderanno una vecchia storia d’amore, ma ciò non dovrebbe influire sulla tua relazione attuale.

Oroscopo del lavoro Capricorno questa settimana Nessun problema grave avrà un impatto sulla tua produttività. Salta la politica d’ufficio e concentrati maggiormente sul lavoro. Coloro che ricoprono posizioni cruciali trascorreranno ore aggiuntive al lavoro. Mantenere felice il management e mostrare sempre la volontà di assumersi nuove responsabilità. I tuoi concetti innovativi funzioneranno in ufficio e le tue capacità di comunicazione impressioneranno anche i clienti. Gli studenti in cerca di ammissione alle università straniere avranno buone notizie. Puoi anche superare un colloquio di lavoro per ricevere una lettera di offerta con un pacchetto migliore.

Oroscopo del denaro Capricorno questa settimana Avere il controllo sulla spesa. Anche se la ricchezza arriverà all’inizio della settimana, le cose potrebbero non essere migliori con il passare della settimana. Sei bravo ad acquistare apparecchi elettronici e gioielli. Ma stai lontano dalle azioni, dal commercio e dagli affari speculativi. Alcuni Capricorno avranno anche bisogno di spendere per festeggiare in famiglia.

Oroscopo della salute del Capricorno questa settimana

Problemi cardiaci e problemi legati al torace saranno comuni questa settimana. È necessario consultare un medico ogni volta che ci si sente a disagio. Stai lontano dal cibo spazzatura e dalle bevande gassate. Includere invece proteine e verdure a foglia nella dieta.