Oroscopo della settimana, Bilancia, 7-14 aprile: nuove sfide in arrivo.

Oroscopo dell’amore per la Bilancia questa settimana

Fai lo sforzo di risolvere i problemi del passato e assicurati che la tua relazione sia intatta. Potresti essere più accomodante nella vita. Parla apertamente dei tuoi problemi e questo è l’unico modo per sistemare le cose. I single della Bilancia incontreranno qualcuno di speciale nella prima parte della settimana per proporre e ricevere una risposta positiva. Coloro che sentono che la storia d’amore sta diventando tossica potrebbero uscirne per sempre.

Oroscopo della carriera Bilancia questa settimana

Nonostante il tuo duro lavoro, gli anziani potrebbero non essere d’accordo con te e non considererebbero i tuoi sforzi poiché il risultato non corrisponde alle aspettative. Questo potrebbe prosciugarti il ​​morale, ma assicurati di non cadere. Invece, accettalo come una sfida ed eseguilo diligentemente. Alcune attività richiederanno orari di lavoro aggiuntivi e potresti rimanere bloccato sulla postazione di lavoro. Coloro che desiderano trasferirsi all’estero vedranno nuove ragioni e opzioni. Gli imprenditori possono andare avanti con il loro piano di espansione poiché la settimana è buona per questo.

Oroscopo monetario Bilancia questa settimana

Finanziariamente sei fortunato questa settimana perché il denaro arriverà da diverse fonti. Nonostante alcuni imprenditori abbiano avuto difficoltà a raccogliere fondi nella prima parte della settimana, le cose andranno nella normalità. Puoi anche scegliere di investire nel mercato azionario o nel settore immobiliare. Gli anziani possono scegliere la seconda parte della settimana per dividere la ricchezza tra i bambini.

Oroscopo della salute della Bilancia questa settimana

Problemi medici minori potrebbero disturbarti nella prima parte della settimana. I Bilancia con problemi cardiaci potrebbero lamentarsi di disagio e alcuni Bilancia avranno anche infezioni al torace che richiederanno cure mediche immediate. Chi guida un fuoristrada dovrebbe fare attenzione nella seconda metà della settimana. Evita alcol e tabacco questa settimana e bevi molta acqua.