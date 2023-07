Oroscopo della settimana dal 16 al 22 luglio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 16 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Lunedì 17 luglio, con il Novilunio in Cancro è un buon momento per riposare un po’ di più, ritagliare del tempo per stare per conto vostro. Non sforzatevi a uscire e socializzare se sapete che ciò esaurirà le vostre energie. La Luna Nuova sosta nel vostro settore della casa, della famiglia ed è in buon aspetto con Urano e Nettuno. Le persone care saranno al centro della vostra attenzione ma in caso di discussione, cercate di non impuntarvi su chi ha ragione e chi ha invece torto. Al contempo potreste desiderare di fare dei lavori di ristrutturazione nell’abitazione oppure rifletterete su un eventuale trasloco. Il 20 luglio; con la dissonanza Marte-Saturno anche se desiderate una giornata tranquilla, sarete sovraccarichi di responsabilità. Se avete rallentato il ritmo e siete rimasti indietro con il lavoro, ora ne pagherete le conseguenze e dovrete recuperare in tutta fretta. E visto che siete diffidenti non ve la sentite di delegare qualche compito: è tempo di risolvere questo tipo di problemi interpersonali. Il 22 luglio, con la dissonanza Sole-Plutone alcune lotte di potere potrebbero arrivare al culmine. Alcune persone hanno la pretesa di sapere chi siete e dirigere la vostra vita ma ovviamente sta a voi decidere il vostro destino. Sebbene possano verificarsi conversazioni frustranti potrebbero anche esserci dei cambiamenti brillanti, soprattutto se sarete pronti a lasciare alle spalle il passato.

In coppia : è una settimana in cui avete intenzione di riaccendere la scintilla della passione, dell’amore. Con il partner farete bei progetti a due.

Lunedì 17 luglio, il Novilunio in Cancro sosta nel vostro settore della comunicazione ed è qui che darà il via a un nuovo inizio. E’ tempo di muovervi con maggiore scioltezza, assecondare la vostra curiosità, stringere nuovi contatti, esprimervi e comunicare, così da realizzare quanto avete in mente. Se state pensando al lancio di un progetto, la strada è libera. Volendo potreste sfruttare il passaggio per chiamare una persona che non sentite da un po’ di tempo e dalla conversazione nascere cose positive. Il 20 luglio con la dissonanza Marte-Saturno potreste provare un po’ di frustrazione nella vita sociale o affettiva, specialmente se le persone – o voi – non si fanno carico delle proprie responsabilità. Parlate con gli amici e i familiari e se capite che qualcuno non è in grado di gestire un compito – a patto non si tratti di chi è sempre inaffidabile o negligente – date una mano anziché umiliarlo. Il 22 luglio, con la dissonanza Sole-Plutone, ciò che sembra essere un problema all’interno di una relazione potrebbe rivelarsi un fatto positivo. Mantenendo un atteggiamento mentalmente elastico e flessibile potreste individuare i benefici e le cose cambiare per il meglio. Rimanendo aggrappati alla vostra posizione, alle vostre opinioni non concluderete nulla. Tocca a voi fare il primo passo, giocare il ruolo di mediatori e dunque usare questa situazione per superare eventuali problemi o in alternativa ignorare la persona.

Lunedì 17 luglio, la Luna Nuova in Cancro è favorevole alle finanze, agli investimenti. In questo settore, potreste avere più potere, più di quanto crediate, di influenzare la vostra situazione. L’idea di riprendere il controllo si affaccerà prepotente così da non sentirvi vulnerabili e fare un passo avanti, tutto il possibile per migliorare le entrate. A qualsiasi iniziativa darete il via nei prossimi giorni, tenete presente che avrà un impatto sul vostro reddito, dunque considerate attentamente le opzioni a vostra disposizione. Il 20 luglio, con la dissonanza Marte-Saturno potreste stabilire dei limiti importanti riguardo il vostro equilibrio lavoro e vita privata. Se non avete bisogno di vedere risultati immediati o non sei pressati dai ritardi, potrebbe essere un momento produttivo per stabilire dei confini con i perditempo e le persone che non mantengono la parola data. Il 22 luglio la dissonanza Sole-Plutone annuncia un conflitto interiore, vi chiederete se valga o meno la pena di affrontare una persona oppure prendere le distanze. Se avete intenzione di inasprire la situazione, allora andate avanti. Tenete presente che mantenendo un profilo basso ed evitando di parlare di argomenti spinosi, nel giro di un giorno sarete in grado di avere una conversazione pacata. Senza eccessiva tensione c’è la possibilità di trovare un compromesso.

In coppia: semaforo verde per realizzare dei progetti a due e se dubitavate della stabilità della relazione dovrete ricredervi!

Soli: fate attenzione a ripetere uno schema del passato. Se una persona vi ricorda un/a ex negativo, prendete le distanze e guardate altrove.