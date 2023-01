L’oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 29 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 29 gennaio, con il buon aspetto Sole-Marte in qualsiasi conversazione sarete simpatici, determinati e potrebbero arrivare delle opportunità di lavoro nonché ampliare la cerchia delle conoscenze. Lunedì 30 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Urano, nel settore della comunicazione potrebbe esserci una svolta. Riprenderete una conversazione rimasta in sospeso e riceverete notizie entusiasmanti, forse riguardanti la vostra carriera o le finanze. Alcune nuove conversazioni o idee saranno d’aiuto a fare passi avanti nel lavoro. Il 1 febbraio, avrete la possibilità di seguire le vostre aspirazioni professionali, saprete che otterrete il sostegno di chi vi circonda. Il 2 febbraio, sarete sicuri di voi stessi, di quanto valete e vi muoverete di conseguenza! La settimana lavorativa andrà dunque bene ma il 3 febbraio con la dissonanza Sole-Urano potreste avere delle insicurezze riguardo alle finanze o se vale o meno la pena di perseguire un obbiettivo. In coppia: conversazioni profonde e riflessioni costruttive sul futuro per procedere su basi sane e solide. Soli: mettete in conto delle passioni segrete o attrazioni proibite e forse cederete alla tentazione. Ma non cacciatevi in storie complicate! Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 29 gennaio, il buon aspetto Sole-Marte per il vostro segno rappresenta un’iniezione di fiducia, avrete voglia di progredire nel lavoro e nelle finanze e ci riuscirete. Sentite che siete ai blocchi di partenza e dopo il via gestirete tutto velocemente. Il 30 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Urano, potreste avere una nuova idea brillante o riprenderete in mano un progetto che in precedenza vi sembrava irrealizzabile: avrete nuove informazioni e prospettive che vi permetteranno di concretizzare. Al contempo non è escluso che partirete per un viaggio o uscirete dalla solita routine non ultimo per esplorare nuove opportunità che vi permettano di guadagnare di più e migliorare la vostra posizione professionale. Mantenete questo slancio anche il 1 febbraio poiché potreste avere dei dubbi, delle insicurezze su cui dovrete lavorare così da eliminarli definitivamente. Il 3 febbraio, con la dissonanza Sole-Urano potreste avere timore di correre dei rischi lanciandovi in qualcosa di nuovo. E’ un errore: se volete progredire, avete il dovere di provarci! In coppia: Venere rafforza la sensualità, vivete momenti di grande passione, diciamo incandescenti! Soli: è la settimana ideale per fare incontri, anche online. Sapete istintivamente qual è il modo giusto per conquistare un cuore. : Venere rafforza la sensualità, vivete momenti di grande passione, diciamo incandescenti!

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 29 gennaio, con il buon aspetto Sole-Marte coglierete al volo una nuova opportunità. In questo momento avete grande sicurezza in voi stessi e le vostre capacità di leader possono ispirare e dare energia a chi vi circonda. Se volete far passare un messaggio è il periodo ideale! Il 30 gennaio Mercurio è in buon aspetto a Urano: potreste ripensare a un’idea avuta verso l’8 gennaio, di cui forse ne avete parlato. Probabilmente scoprirete di aver trascurato un aspetto, motivo per cui non l’avete concretizzata, ma ora risolverete il problema. Al contempo, nel lavoro potreste esplorare un percorso meno battuto, qualcosa di non convenzionale. Tuttavia, il 1 febbraio potrebbero emergere delle insicurezze che potrebbero intaccare la fiducia nella vostra capacità di compiere i passi successivi. Potrebbe essere l’ostacolo da superare per avere sicurezza nel vostro potenziale. Ma il 2 febbraio, attingere alla vostra forza interiore vi darà la possibilità di ottenere un incredibile successo! In coppia: il dialogo è dolce, tenero nella relazione non ci sono ombre. Guardate al futuro con ottimismo, tenendovi per mano.

Soli: fascino al top, il vostro entusiasmo sarà la carta vincente. Ma evitate di idealizzare una persona che vi corteggia…

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 29 gennaio, con il buon aspetto Sole-Marte, potreste ottenere il denaro di cui avete bisogno. Ad esempio compilare la richiesta per un prestito oppure chiedere direttamente a un amico. Sarà pronto a dare una mano! Con questo transito, per tutta la settinana, sarete spinti anche a eliminare qualcosa dalla vostra vita. Il 30 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Urano potreste riprendere una conversazione avuta l’8 gennaio e ora ci sarà una svolta. E’ un ottimo momento anche nella vita sociale! Entrambi i buoni aspetti astrali indicano che potreste essere spinti a cogliere nuove opportunità o di intraprendere nuove collaborazioni. In questo momento nel lavoro siete pronti a provare qualcosa di nuovo, esplorare nuovi percorsi. Andate avanti con sicurezza, tenendo presente che il 1 febbraio sarete in grado di risolvere alcuni problemi di lavoro, avrete il controllo della situazione. Il 2 febbraio, imboccherete la strada giusta così da seguire le vostre aspirazioni professionali e inoltre ampliare il giro dei contatti di lavoro. Avanti tutta! In coppia: Venere rafforza la sensualità, vivete momenti di grande passione, diciamo incandescenti! Soli: è la settimana ideale per fare incontri, anche online. Sapete istintivamente qual è il modo giusto per conquistare un cuore. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 29 gennaio, il buon aspetto Sole-Marte vi dota di sicurezza, entusiasmo e crea un’atmosfera brillante nella vostra vita sociale. Potreste incontrare gli amici, divertirvi, raccontare ciò che sta accadendo nelle rispettive vite. È possibile che andiate tutti a un concerto o a un evento sportivo. Bei momenti. Lunedì 30 gennaio, con l’armonia Mercurio-Urano potreste riesaminare alcune idee condivise verso l’8 gennaio ma poi accantonate: ora che avete una nuova prospettiva, potrete riparlarne e portarle avanti! Con questi due transiti il lavoro sarà comunque una priorità, ritagliate del tempo per ampliare i contatti poiché qualsiasi relazione, accordo e opportunità potrebbero permettervi di fare passi da gigante. Avere accanto le persone giuste non è cosa da poco… Giovedì 2 febbraio tenete presente che se continuerete a investire tempo, energie ed eventualmente denaro nella professione sarete ripagati con gli interessi! In coppia: evitate di scatenare polemiche con la persona amata, soprattutto se si tratta di piccole cose. Soli: siete pregati di concedervi qualche libertà, accogliete con gioia le sorprese d’amore che arriveranno.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 29 gennaio, il buon aspetto Sole-Marte annuncia che farete grandi progressi nel raggiungimento di un obiettivo professionale. Il 30 gennaio, Mercurio è in buon aspetto a Urano: potrebbero arrivare notizie inaspettate, stringere nuove relazioni di amicizia o di lavoro. Entrambi i trigoni fanno pensare che sarete determinati a perseguire un’idea o un progetto che avete a cuore e che potrebbero segnare un momento decisivo nel vostro percorso professionale. Il 1 febbraio, riflettete su come introdurre qualche novità nella routine lavorativa: ne avete bisogno dunque non dovete temere qualche cambiamento. Ora siete in grado di trasformare come desiderate alcune abitudini. Giovedì 2 febbraio, nel lavoro vi farete notare per l’impegno e la serietà. Se capirete che non avete le informazioni necessarie per portare a termine un compito – e sarebbero utili ad arricchire le vostre competenze – andrete a scovarle. Il che vi permetterà di ottenere dei riconoscimenti.

In coppia: l’intesa e interessi in comune per voi valgono più del pieno di emozioni. Ciò che conta è essere sulla stessa lunghezza d’onda.

Soli: grazie a Venere in Pesci, un incontro sarà determinante e molto romantico, vivrete momenti magici!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 29 gennaio, con il buon aspetto Sole-Marte, avrete belle energie e sicurezza in voi stessi, sarete inoltre competitivi! Sarete concentrati al massimo sulla realizzazione di un progetto o di un’idea così da ottenere dei progressi. Lunedì 30 gennaio, Mercurio sarà in buon aspetto con Urano: rifletterete su cosa dovreste fare per garantirvi la sicurezza finanziaria e il comfort. L’aspetto vi spingerà a pensare fuori dagli schemi così da assicurare il benessere anche alla famiglia. Troverete la risposta. Il 1 febbraio dovrete avere fiducia in ciò che farete: solo perché avete scelto la strada meno battuta, non significa che sia quella sbagliata. Dovete continuare ad andare avanti con tutto ciò che vi ispira o porta gioia nel lavoro. Per fortuna, il 2 febbraio scoprirete che i vostri investimenti professionali sono destinati a dare i loro frutti. Farete inoltre progressi interessanti in una nuova collaborazione. In coppia: insieme al partner recatevi in un posto che non conoscete. Per condividere i bei ricordi avrete bisogno di un copilota fidato. Soli: deciderete di aprirvi solo con persone di cui sapete potete fidarvi, il che questa settimana renderà difficile trovare un nuovo partner romantico. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 29 gennaio, il buon aspetto Sole-Marte punta i riflettori sulla casa e sulle finanze. Potreste, ad esempio, affittare una stanza della vostra abitazione oppure dare il via a un’attività da svolgere in casa che vi permetterà di ottenere buoni guadagni. Lunedì 30 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Urano, vi sentirete più sicuri riguardo alle finanze ed essere pronti a correre un rischio calcolato nel lavoro. Entrambi i transiti possono essere d’aiuto ad agire per stabilizzare le finanze nella vita personale e al contempo cercare di capire se alcuni accordi professionali sono validi o dovete cercare altrove. Se c’è qualcosa che volete affrontare, considerate l’aspetto Mercurio-Urano la vostra opportunità per farlo, ad esempio per modificare il corso del vostro attuale rapporto di lavoro e gli impegni. In questo momento dovete prendervi cura dell’equilibrio tra lavoro e vita privata e, in particolare il 1 febbraio, risolvere al riguardo eventuali problemi. Vi sarà ancor più facile il 2 febbraio: riuscirete a trovare l’armonia in entrambi questi aspetti della vostra vita. In coppia: a parte domenica in cui avrete sbalzi d’umore, sarete poco amorevoli, è una settimana positiva. Nella relazione circolerà passione, darete un nuovo slancio! Soli: negli affari di cuore prendete pure l’iniziativa! Conquisterete la persona giusta, che accenderà i vostri sentimenti e il desiderio.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 29 gennaio, con il buon aspetto Sole-Marte, potreste trascorrere del tempo con alcuni familiari che non vedete da un po’. Una sorella che vive lontano potrebbe venire a trovarvi oppure ci sarà una riunione con i cugini: con la famiglia riunita proverete gioia. Lunedì 30 gennaio, con il buon aspetto Mercurio -Urano in Toro, sarete ottimisti e andrete avanti con gli impegni professionali che vi garantiscono la libertà finanziaria e la sicurezza di cui avete bisogno nel lavoro. E’ il momento giusto per presentare le vostre idee o per negoziare la vostra posizione così da capire se potrete realizzare quanto desiderate. Ma nella conversazione, a cui potreste dare il via il 1 febbraio, dovrete avere le idee chiare così da non permettere a nessuno di minare il vostro punto di vista! Anche se impegnativo, chiedere ciò di cui avete bisogno vi farà provare grande sicurezza in voi stessi. E pazienza se questo, il 3 febbraio, con la dissonanza Sole-Urano, creerà qualche problema con il boss sul posto di lavoro… Passerà. In coppia: le vostre esigenze saranno enormi e il partner penserà di non essere all’altezza delle vostre aspettative. Soprattutto perché non sarete in grado di dire chiaramente ciò che desiderate. Difficile, in queste condizioni, accontentarvi!

Soli: potrebbe scattare una forte attrazione e non sarà un fuoco di paglia ma una storia d’amore molto rassicurante.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 29 gennaio, con il buon aspetto Sole-Marte ancora una volta, i vostri sforzi portano a guadagni e siete una calamita attira soldi! Anche se è domenica, non rimandate e rimboccate le maniche: fate una telefonata o inviate un’e-mail a un potenziale acquirente o partner commerciale. Andrà a buon fine, inoltre, qualsiasi iniziativa legata alla casa e alla famiglia. Lunedì 30 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Urano, potreste ricevere notizie inaspettate o avere incontri casuali ma positivi. Il vostro segno solitamente tende a fare un programma e a mantenerlo ma se avete voglia di divertirvi un po’, lasciatevi andare! Con questi due aspetti astrali potreste proporre un progetto o un’idea interessante che potrebbe portare a qualcosa di inaspettato ma prezioso nella vostra vita lavorativa. Il 1 febbraio, potrebbero emergere alcune vecchie insicurezze riguardanti il lavoro e le finanze. Anziché stressarvi eccessivamente, cercate di dire a voi stessi che meritate la stabilità e che valete! Il 2 febbraio, per fortuna ritroverete il consueto equilibrio e sarete in una posizione eccellente per perseguire i progetti e idee che avete a cuore. Parlate di ciò che volete realizzare!

In coppia: momenti di grande complicità. Questa settimana porterete il partner nel paradiso del piacere e del romanticismo.

Soli: vivere avventure, flirt spesso simultanei vi permetterà di ricaricare le batterie. Vi farà bene!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 29 gennaio, con il buon aspetto del Sole nel vostro segno a Marte, di certo sarete più intraprendenti che mai, è una buona giornata dunque per inviare il CV per ottenere un posto a cui ambite o fare una proposta a un potenziale socio per concludere degli affari. In generale, sentite che farete progressi! Il 30 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Urano potrebbero arrivare inaspettate quanto ottime notizie! Con questi due aspetti astrali è tempo di condividere le vostre idee, i progetti e mostrare il vostro talento: riscuoterete sicuramente successo! Al contempo dovete liberarvi di ciò che non corrisponde più alle vostre aspirazioni, eliminare ciò che ha fatto il suo tempo. Martedì 31 gennaio, un aspetto minore ma positivo tra Venere e Giove vi permetterà di ottenere una somma di denaro per dare il via a un progetto. Potrebbe richiedere un po’ di impegno ma troverete chi sarà pronto a credere in voi e il guadagno sarà più alto di quanto vi aspettate! Tenete presente che il 2 febbraio toccherete con mano che, grazie al talento e alle competenze, avete finalmente raggiunto una maggiore sicurezza professionale e finanziaria.

In coppia: pianificate un’avventura divertente, un viaggetto a due per ritrovare l’entusiasmo dei primi tempi.

Soli: è un’ottima settimana per uscire e conquistare o, volendo, entrare in una app di incontri e fare una strage di cuori.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 29 gennaio, con il buon aspetto Sole-Marte vi impegnerete per raggiungere un obiettivo finanziario o per risolvere un problema riguardante la casa o la famiglia. In ogni caso, temi come la sicurezza e il comfort sono in cima ai vostri pensieri e siete molto produttivi. Lunedì 30 gennaio, con il buon aspetto Mercurio-Urano potreste escogitare un piano geniale oppure riprendere una conversazione avuta intorno all’8 gennaio riguardante il denaro, la casa e la vostra vita personale. Con questo transito potreste entrare in contatto con una persona importante e nascere una collaborazione a sorpresa oppure vi darà una concreta mano nel lavoro. Martedì 31 gennaio, potreste guadagnare una somma extra. Qualcosa su cui avete lavorato ora darà i frutti! Il 1 febbraio, potrebbero emergere paure o dubbi che potrebbero intralciare il vostro progresso o avere un impatto negativo sulle relazioni di lavoro. Anziché stressarvi concentratevi sui lati positivi, sulla sicurezza in voi stessi. Per fortuna, il 2 febbraio vi sentirete decisamente meglio: con il boss e i colleghi affronterete a testa alta qualsiasi conversazione!

In coppia: con Venere nel vostro segno la relazione è al top! Il partner vi sostiene, vi rassicura e mostra ampiamente il suo amore.

Soli: farete piazza pulita di regali od oggetti di un/a ex. Liberarvi dei ricordi di un amore finito vi permetterà di aprirvi davvero a una nuova storia.