Oroscopo della settimana dal 17 al 23 luglio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 17 al 23 luglio 2021: ignorare una persona prepotente

Oroscopo Umore Cancro

Un sogno o un’idea che avete da un po’ di tempo, questa settimana potrebbe decollare. Qualunque cosa tu abbia desiderato e sperato ora entra nella vostra orbita, e sta a voi sfruttarlo al meglio. Il 19, una persona potrebbe prendere le vostre difese con il boss o essere disposta a raccomandarvi per un trasferimento all’interno dell’azienda oppure per un nuovo lavoro. Il 22, professione o vita personale qualcuno nei vostri confronti avrà un atteggiamento prepotente. Non reagite, va ignorato/a! Sempre il 22, penserete di più alle finanze, studierete il modo per guadagnare di più e sentirvi più sicuri.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: atmosfera caldissima, con il partner potrebbe esserci un ritorno di fiamma. La passione punteggerà i giorni e le notti…

Soli: con Venere in Vergine avete la forza, la passione e la volontà di conquistare: armi di seduzione molto efficaci!

Oroscopo della settimana Scorpione: prendere il toro per le corna

Oroscopo Umore Scorpione

La presenza di Mercurio in Cancro indica che questa settimana un incontro potrebbe aprire la strada a nuove possibilità, alcune delle quali forse non avreste mai preso in considerazione. Al contempo, toccherete con mano l’affetto che provano alcune persone nei vostri confronti. Il 22 sarete più consapevoli dei vostri obbiettivi e delle vostre possibilità di successo. Potreste sentirvi pronti a prendere il toro per le corna e prendere potere nel vostro settore. Un’esplosione di energia vi metterà in grado di ampliare i contatti e svolgere il lavoro con maggiore entusiasmo.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: più comprensivi, più dolci con il partner e, forse, perché sarete meno stressati, meno carichi di responsabilità.

Soli: la vita amorosa evolve, la situazione prende una piega differente che vi spinge ad agire: potrebbe essere l’inizio di una storia.

Oroscopo della settimana Pesci: soddisfare le aspettative del boss

Oroscopo Umore Pesci

E’ un settimana in cui dovete essere voi stessi, non c’è necessità di seguire le solite regole solo perché va fatto così. I pianeti, in particolare il 19, al vostro segno annunciano di fare esercizio fisico. Se la palestra vi annoia, potete pur sempre danzare, nuotare: vi sentirete più energici! Il 20, nel lavoro sarete più produttivi, potreste scoprire che vi piace collaborare con un/a collega e ciò entusiasmarvi e rivitalizzarvi. Il 22, farete del vostro meglio per soddisfare le aspettative del boss e arriveranno belle soddisfazioni. Se avete in mente un progetto, lo realizzerete.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: se volete che la relazione si trasformi, si rivitalizzi, prendete qualche iniziativa, pungolate il partner!

Soli: potrebbe nascere una storia ma non è sicuro che la persona corrisponda al vostro ideale. Troverete un bel po’ di difetti. Ma chi non ne ha?