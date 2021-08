Oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 21 al 27 agosto 2021: pragmatici, prudenti e organizzati

Oroscopo Umore Cancro

E’ un settimana in cui più che alle emozioni, lascerete spazio alla razionalità, alla prudenza e all’organizzazione. L’arrivo, dal 22, del Sole in Vergine vi rende molto pragmatici. Sentite che è arrivato il momento di progredire e assumere delle responsabilità. Il 23, vi renderete conto che i vostri progetti non sono frutto di fantasticherie e sarete pronti a concretizzarli. Il 24, occhi aperti: potrebbe essere difficile decifrare se le persone stanno dicendo la verità. Il 24, sviluppate più sicurezza e autostima, smettete di chiedervi se gli vi prendano o meno sul serio… Il 26, mantenete la calma anche se doveste accorgervi che il boss o un superiore ostacolano alcune vostre iniziative. Ma è possibile che una discussione aspra sia inevitabile.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: se volete evitare dei malintesi, la cosa migliore è affrontare una questione apertamente, una volta per tutte.

Soli: con Venere in Bilancia, avrete difficoltà a impegnarvi, a fare una scelta. E forse, tra due persone…

Oroscopo della settimana Scorpione: determinati e concentrati

Oroscopo Umore Scorpione

Grazie al’arrivo del Sole in Vergine, dal 22, la determinazione e la concentrazione vi permetteranno di raggiungere i vostri obbiettivi. Il 22, con la Luna Piena in Acquario, potrebbe nascere una splendida amicizia, sarete sulla stessa lunghezza d’onda. Il 23, sistemerete la casa, metterete ordine negli armadi. E’ la giornata ideale per fare quelle cose che rimandate da tempo. Nel lavoro, per attraccare la barca nel porto giusto, potete contare sul vostro leggendario intuito, sul senso degli affari e sulle competenze. Il 26, tenete presente che nelle finanze alcuni attuali sacrifici saranno ricompensati. Stringere un po’ la cinghia non sarà stato inutile.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: la complicità è forte, c’è empatia, comprensione. Anche seduti in silenzio nella stessa stanza, sarete appagati della reciproca presenza, vi sentirete entrambi più amati che mai.

Soli: potreste avere difficoltà a capire se nei confronti di una persona provate solo attrazione o qualcosa di più profondo. Parlarne con delicatezza potrebbe portare a sviluppi sorprendenti.

Oroscopo della settimana Pesci: evitate di fidarvi a occhi chiusi

Oroscopo Umore Pesci

L’arrivo del Sole in Vergine, dal 22, vi renderà impazienti. Calma, poiché le discussioni accese questa settimana saranno sempre dietro l’angolo. Il vostro segno ha sempre la tendenza a vedere il meglio nelle persone, solitamente vi fidate del vostro istinto. Ma il 24, occhio perché una persona potrebbe ingannarvi. Se cercherà in tutti i modi di convincervi su qualcosa, fate delle ricerche e concentratevi sui fatti. Il 26, potrebbero emergere delle paure riguardanti le vostre finanze. Potreste pensare di non avere abbastanza denaro, di non guadagnare quanto vorreste. Per superare questi timori parlate con i colleghi o una persona di cui vi fidate e tenete presente che dove c’è la volontà, c’è un modo per risolvere.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il cielo astrale favorisce il dialogo, anche se in alcuni momenti penserete che la persona amata, non riconosca pienamente ciò che fate per lui/lei…

Soli: poca sicurezza in voi stessi, poca autostima e molto sensibili alle critiche. Se non cambiate musica la conquista sarà un miraggio.