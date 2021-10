Oroscopo domani mercoledì 13 ottobre 2021: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 13 ottobre 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): di fronte a un bivio

Oroscopo domani Cancro 13 ottobre: umore

E’ una fase in cui potreste trovarvi di fronte a un bivio e se da un parte è entusiasmante, dall’altra è stressante. Qualche strada imboccare? Non c’è un percorso sicuro ma se crederete in voi stessi, farete ciò che funziona per voi, comunque approderete al porto giusto. Con il buon aspetto Venere-Saturno, è probabile inoltre che svilupperete ottime idee su come guadagnare i più o scovare buoni affari.

Oroscopo domani Cancro 13 ottobre 2021: come va l’amore? In coppia: con il partner avete punti di vista diversi su alcune questioni. Nulla di grave ma avrete difficoltà a parlarne per trovare un accordo. Vi sentirete un po’ incompresi. Soli: Marte in Bilancia segnala che un incontro potrebbe deludervi oppure, più semplicemente che è una giornata di calma piatta. Oroscopo domani 13 ottobre 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): voglia di piccoli lussi Oroscopo domani Scorpione 13 ottobre: umore La congiunzione Sole-Marte in Bilancia può essere d’aiuto a trovare buone soluzioni a problemi che sembrano non avere una via d’uscita. Occhi aperti, potrebbero esserci delle opportunità che vi consentiranno di risolvere ciò che sembrava irrisolvibile! Su un altro piano: con Venere in Sagittario potreste aver voglia di concedervi dei piccoli lussi, da condividere con le persone care. La vostra generosità non sarà dimenticata. Oroscopo domani Scorpione 13 ottobre: amore In coppia: il partner sarà pronto ad appagare i vostri desideri, in particolare quelli intimi… Soli: è la giornata ideale per stringere nuove conoscenze, nuove amicizie o dare il via a una storia d’amore. Oroscopo domani 13 ottobre 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): punterete in alto Oroscopo Pesci 13 ottobre: umore La congiunzione Sole-Marte potrebbe rappresentare una spinta a dare il via a un progetto, nei prossimi giorni punterete in alto e progredirete. In questo modo aumenterete anche le entrate. Venere in Sagittario vi dota di grande fascino – va sfruttato al meglio – d’aiuto a impressionare favorevolmente le persone giuste. Quelle che, per intenderci potrebbero essere utili nel lavoro. Non è escluso che arrivi una proposta o un’offerta. Oroscopo Pesci 13 ottobre: amore

In coppia: come per magia, oggi nel quotidiano a due tutto diventa più facile.

Soli: una persona vi attrae e lo farete capire ma sembra che l’altro/a sia disponibile solo per un’amicizia.

