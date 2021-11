Oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 27 novembre al 3 dicembre: splendide energie, siete molto produttivi

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana forse poco riposante ma sarete sicuramente molto produttivi! Dal 28 al 30 novembre, il Sole in Sagittario si congiunge a Mercurio: l’aspetto astrale vi dota di super energie in modo che, lavoro compreso, possiate sfrecciare da un compito all’altro. Il vostro modo di comunicare in questo momento è particolarmente efficace per cui date il via a riunioni, conversazioni e colloqui. Al contempo nei giorni di cui sopra c’è il buon aspetto Venere-Marte. Con questi due transiti potreste stringere nuovi rapporti commerciali o firmare un contratto: porterete a compimento un sogno professionale. Il 1° dicembre, ricordate di prendere cura di voi stessi: non vorrete ritrovarvi esauriti proprio prima delle festività!

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: non ci saranno tensioni ma dovrete fare attenzione a chiedere al partner più di quanto possa dare… Soli: se ultimamente una persona vi ha affascinato, il 28 novembre è la giornata perfetta per agire e lanciare un invito!

Oroscopo della settimana Scorpione: sulla strada del successo

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui imboccate la strada del successo e rifletterete parecchio sulle finanze. Dal 28 al 30 novembre, il denaro sarà nella vostra mente. Con la congiunzione Sole-Mercurio in Sagittario vi chiederete come poter guadagnare di più o migliorare l’attuale stato finanziario. La potente congiunzione potrebbe anche spingervi a parlare con il boss di un aumento di stipendio. Negli stessi giorni con Venere in buon aspetto a Marte scoprirete che andando oltre l’orgoglio e chiedendo potete ottenere ciò che volete. Per la maggior parte della settimana Venere è anche in aspetto armonioso con Nettuno, il che sul lavoro vi consente di sfoderare la creatività e darà un grande valore a ciò che farete! Il 1 dicembre Nettuno torna in moto diretto: affronterete i progetti avendo in mente un obbiettivo chiaro.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: stabilità ma al contempo tanta passione! In particolare il 29 coinvolgerete il partner in una “maratona bollente”. Soli: il 29 novembre potreste incontrare una persona che sembra uscita da un romanzo rosa. Sguardi languidi, morbide carezze e forse baci appassionati.

Oroscopo della settimana Pesci: l’inizio di un grande cambiamento

Oroscopo Umore Pesci

Questa settimana può rappresentare l’inizio di un grande cambiamento! Sfruttate queste giornate per riflettere sui vostri obiettivi: cambiare lavoro, ottenere una promozione o dare il via a un’attività in proprio. In questo momento tutto è possibile! Dal 28 al 30 novembre, con la congiunzione Sole-Mercurio puntate a prendere serie iniziative, elaborate una strategia per ottenere il successo. Al contempo il buon aspetto Venere-Marte durante la congiunzione, non è escluso che riprenderete a studiare per progredire nel vostro settore lavorativo. Il 1 dicembre, Nettuno vi doterà di grande chiarezza, di sicurezza e vi sarà più facile capire qual è l’obbiettivo finale da raggiungere!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: complicità al massimo, fusione perfetta, comprensione reciproca e tanta sensualità!

Soli: il 30, il cuore batterà forte, un incontro sarà fatale, vi farà girare la testa!