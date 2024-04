Oroscopo della settimana, Pesci, 7-14 aprile: fortuna in nuove imprese.

Oroscopo dell’amore Pesci questa settimana

Cerca un nuovo amore questa settimana e avrai successo. Le donne native dei Pesci che hanno dovuto affrontare problemi in casa a causa della loro relazione amorosa avranno buone notizie. Il romanticismo in ufficio non è una buona idea, soprattutto per chi è sposato. Alcune piccole crepe nella relazione verranno colmate e la vita amorosa sarà più agevole. Dovresti evitare discussioni spiacevoli che potrebbero avere un impatto sulla tua relazione. Anche le donne sposate possono concepire questa settimana.

Oroscopo del lavoro dei Pesci questa settimana

Il tuo atteggiamento è cruciale nella vita amorosa. Sii cordiale con i membri del team. Per chi sta pianificando un cambio di lavoro, considera la prima parte della settimana come il momento migliore. Gestisci ogni opportunità professionale per dimostrare di avere successo nel lavoro. Questa settimana gli studenti riusciranno anche a superare gli esami. Alcuni imprenditori prenderanno in considerazione l’idea di tentare la fortuna in nuove iniziative e la seconda parte della settimana si rivelerà il momento giusto.

Oroscopo dei soldi dei Pesci questa settimana

La seconda metà della settimana è cruciale poiché potresti ricevere nuovamente più denaro sotto forma di vecchie quote. Ciò può includere profitti derivanti da investimenti all’estero. Se ti occupi di affari, consulta i guru finanziari per avere consigli migliori. Mentre sei nel settore della partnership, sia tu che il partner dovreste lavorare sodo questo mese poiché la ricchezza potrebbe raddoppiare durante questo mandato.

Oroscopo della salute dei Pesci questa settimana

Questa settimana potresti aspettarti cure mediche per problemi legati al raffreddore e alla tosse. Alcuni bambini avranno problemi di salute orale e le femmine svilupperanno forti dolori muscolari per motivi ginecologici. Chi è in gravidanza deve fare attenzione mentre sale su un treno o viaggia su due ruote. Dovresti evitare di bere bevande fredde e alcoliche questa settimana perché causano problemi alla salute. Prova a sostituire la tua bevanda analcolica preferita con una bevanda salutare.