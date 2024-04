Oroscopo della settimana, Sagittario 7-14 aprile: occasioni di lavoro.

Oroscopo dell’amore per il Sagittario questa settimana

Se stai lontano dal tuo partner e hai una relazione a distanza, una visita a sorpresa del partner può sorprenderti. Alcune relazioni avranno bisogno di coccole continue e dovrai assicurarti che il tuo amante sia sempre felice. Coloro che sono fortunati incontreranno anche un’ex fiamma che li riporterà alla vecchia vita amorosa. Tuttavia, le donne sposate dovrebbero starne alla larga poiché la loro vita coniugale sarà compromessa.

Oroscopo del lavoro del Sagittario questa settimana

Coloro che si presentano per le interviste devono lavorare duro per ottenere risultati positivi. Sii sensibile in ufficio ed evita il confronto con gli anziani. I tuoi concetti saranno approvati dalla direzione che aggiungerà valore al profilo. La prima metà della settimana non è buona per gli affari e gli imprenditori vedranno fortuna solo nella seconda metà della settimana. Tuttavia, alcuni settori, in particolare quelli legati alla sanità, ai trasporti e all’ospitalità, vedranno buoni rendimenti.

Oroscopo dei soldi del Sagittario questa settimana

La prima parte della settimana potrebbe non essere produttiva in termini di ricchezza. Possono esserci problemi associati alla proprietà all’interno della famiglia. Risolvere le controversie monetarie che coinvolgono un amico o un fratello. Alcune donne del Sagittario contribuiranno ad una festa in ufficio o addirittura compreranno una proprietà. I commercianti che trattano pelletteria, mobili, prodotti farmaceutici e prodotti elettronici vedranno buoni rendimenti. Puoi anche scegliere di investire nel mercato azionario o nel settore immobiliare.

Oroscopo della salute del Sagittario questa settimana

Potresti riprenderti da una malattia mentre gli anziani si lamentano di problemi legati al respiro o al torace. Mantenere un equilibrio tra ufficio e vita personale. Rendi l’esercizio fisico parte della tua routine. Seguire tutte le regole del traffico durante la guida.