Oroscopo Leone, settimana 26 maggio – 1 giugno 2024, momenti felici.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Oroscopo dell’amore per il Leone questa settimana

Cerca momenti più felici in amore. Potrebbero esserci piccole turbolenze e la ragione sarà principalmente l’ego. Evitare l’ingerenza di una terza persona nella vita amorosa. La tua relazione otterrà il sostegno dei genitori, ma il matrimonio dovrà aspettare. Potresti anche riconciliarti con l’ex amante che ha rotto per problemi di ego. Le donne sposate potrebbero concepire questa settimana.

Oroscopo del lavoro del Leone questa settimana

Potrebbero sorgere alcuni ostacoli in ufficio. Tuttavia, li supererai attraverso il duro lavoro e la determinazione. Evita la politica aziendale e partecipa preparato a tutte le riunioni del team. La tua posizione sugli argomenti è fondamentale in ufficio. Sii calmo e composto anche se stai attraversando un periodo difficile in ufficio e questo ti aiuterà anche nella creazione di strategie. Anche gli studenti che si presentano ai concorsi possono ottenere risultati positivi. Le tue azioni saranno motivanti per molte persone e questo andrà a tuo vantaggio nella professione.

Oroscopo del denaro del Leone questa settimana

Nonostante l’afflusso di ricchezza, è più saggio stare lontani dagli investimenti finanziari su larga scala. Non spendere troppo in investimenti immobiliari e speculativi, poiché le probabilità di perdite monetarie sono probabilmente probabili. Tuttavia, puoi ristrutturare la casa o acquistare un veicolo. Alcuni Leone erediteranno una proprietà di famiglia nella seconda parte della settimana.

Oroscopo della salute del Leone questa settimana Evita di sollevare oggetti pesanti e assicurati di seguire una dieta equilibrata. Il menu deve essere privo di oli e grassi e deve essere ricco di proteine e sostanze nutritive. Alcuni bambini si lamenteranno della salute orale e gli anziani avranno problemi respiratori.