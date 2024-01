Oroscopo settimanale Leone, 7-13 gennaio 2024 presto promozione sul lavoro

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Una vita d’ufficio intensa e stabilità finanziaria. Nessun problema medico ti disturberà. Sei bravo sia in termini finanziari che di salute.

Amore

Potresti innamorarti nella prima metà della settimana. Questa volta è fondamentale anche per esprimere il tuo interesse per una cotta. Poiché le stelle del romanticismo sono più forti, puoi essere sicuro di una risposta positiva. Ci sarà piacere romantico nella tua relazione. Devi essere romantico e devi sempre mantenere il tuo partner felice e contento. Ciò rafforzerà la relazione. Alcune donne potrebbero essere concepite questa settimana e i Leone non sposati devono stare attenti mentre trascorrono del tempo con il loro amante.

Carriera

Sei bravo professionalmente questa settimana. I Leone possono prendere in considerazione ruoli seri in ufficio. È richiesto il multitasking e riuscirai anche a gestire nuovi progetti che richiedono un’attenzione speciale. Le tue capacità di comunicazione ti aiuteranno a gestire i clienti. Il tuo impegno sarà apprezzato in ufficio e puoi aspettarti una promozione prima. Coloro che ricoprono posizioni di rilievo devono poter portare con sé l’intero equipaggio.

Soldi

Gestisci la salute in modo intelligente. Un investimento precedente porterà un buon ritorno. Ciò ti aiuterà anche a fare investimenti intelligenti tra cui azioni, commercio e attività speculative. Potresti anche considerare di rimborsare tutti i prestiti e chiudere le passività finanziarie. Alcuni imprenditori riusciranno a raccogliere fondi per l’espansione delle imprese. I Leo anziani possono anche considerare di dividere la ricchezza tra i bambini.

Salute

Nessun grosso problema medico ti disturberà questa settimana. Tuttavia, tra i Leone possono essere comuni infezioni minori all’orecchio o agli occhi e anche i bambini possono sviluppare febbre virale. Avere il controllo sulla dieta e sullo stile di vita. Tieni l’alcol e il tabacco lontani dalla vita. I Leone incinte dovrebbero anche evitare gli sport avventurosi mentre sono in vacanza.