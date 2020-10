Silvio Berlusconi è negativo al Coronavirus. Per questo è andato alla festa per il matrimonio del figlio Luigi.

Dopo poco più di un mese, Silvio Berlusconi si mette alle spalle il coronavirus. Il leader di Forza Italia non è più positivo ma “convalescente” dopo “test negativi”. Per questo Berlusconi ha partecipato alla festa del matrimonio del suo figlio più giovane, Luigi.

Berlusconi positivo al Coronavirus il 2 settembre

L’ex premier, risultato positivo al tampone il 2 settembre e rientrato a Villa San Martino il 14 dopo il ricovero al San Raffaele per curare la polmonite bilaterale da Covid-19, non ha ancora completamente recuperato le forze. Per cautela ha evitato la cerimonia in chiesa, limitandosi a una breve partecipazione al ricevimento nella tenuta di famiglia a Macherio. Ricevimento definito strettamente familiare.

Berlusconi fa gli auguri al figlio Luigi per il matrimonio

Per fare gli auguri agli sposi, l’ex premier poco prima delle 20 ha lasciato Villa San Martino, dove era costretto in isolamento prima di negativizzarsi. Proprio lì ha vissuto a distanza la campagna elettorale. Sempre lì ha festeggiato da solo l’84mo compleanno a fine settembre. Inoltre, sempre a fine settembre, ha saltato per legittimo impedimento un’udienza del processo Ruby ter, aggiornato al 19 ottobre.

A Macherio si è recato con la fidanzata, la deputata di Forza Italia Marta Fascina, anche lei contagiata dal virus a inizio settembre. Una decina di giorni prima erano finiti in isolamento con il Covid-19 i figli Barbara e Luigi. La stessa sorte è toccata il 7 settembre alla primogenita del Cavaliere, Marina, presidente di Fininvest e Mondadori.

La famiglia riunita per le nozze

La famiglia (inclusi Paolo ed Eleonora Berlusconi, unico assente Pier Silvio) si è riunita per le nozze del figlio più giovane del Cavaliere e Veronica Lario, arrivata a bordo di una Jaguar. Una quarantina gli invitati alla cerimonia, nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, a Milano.

La storia d’amore di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli

Innamoratisi nove anni fa da studenti della Bocconi, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono sposati all’ombra dell’Università Cattolica. Il matrimonio si è tenuto dopo la proposta il giorno di Natale 2019. E poi un rinvio, causa emergenza sanitaria, del matrimonio inizialmente programmato in estate.

Dal cancello presidiato dalla sicurezza sono sfilati una quindicina di auto e van con i vetri oscurati. Dieci minuti prima delle 17 è arrivato quello con a bordo la sposa, 31 anni, uno meno del marito. Originaria di Sirone, vicino Lecco, figlia di un imprenditore tessile e cofondatrice di una società di pubbliche relazioni.

Si è intravisto il velo dell’abito bianco realizzato dall’amica stilista Alessandra Rich. Un piccolo frammento di immagine di una cerimonia (celebrata da un sacerdote domenicano) decisamente riservata, nello stile della coppia. I due sposini da tempo vivono in via Rovani a Milano, nella villa che è stata a fine anni ’80 la residenza di Silvio Berlusconi. (Fonte Ansa)