L’influencer Rosa Perrotta: “Arrivo a guadagnare fino a 3mila euro a post”

Rosa Perrotta arriva a guadagnare fino a 3mila euro a post. Lo conferma la stessa influencer nel corso di un’intervista con Monica Setta per il programma Generazione Z. Ospite della trasmissione Rai, l’ex volto di Uomini e Donne ripercorre la sua carriera, dagli studi studi universitari agli studi Mediaset, fino alla carriera da imprenditrice digitale di successo.

Quando la giornalista le chiede se è possibile che con il suo milione di followers su Instagram riesca a guadagnare anche somme come 3mila euro a post, Perrotta risponde in modo sincero: “Assolutamente sì, senza scendere nei dettagli. Mi ritengo una privilegiata”. Ammette che i social possono essere usati anche in modo cattivo verso un personaggio famoso. Gli insulti e le critiche che più la feriscono sono quelle contro i suoi figli, nati dalla relazione con Pietro Tartaglione, conosciuto proprio a Uomini e Donne. “I bambini non meritano cattiveria. Lì mi infastidisco”, ammette Rosa.

L’intervista è anche l’occasione per parlare di come è arrivata al programma che l’ha resa celebre nel 2007: “Mi arrivò una telefonata nella quale mi hanno detto che Maria De Filippi voleva conoscermi. Io ovviamente ero sconvolta da questa notizia ma felicissima. Così decisi di fare questo colloquio, anche se ero presa da altre cose, ma non potevo perdere l’opportunità. Dopo una settimana mi chiamarono per dirmi che ero stata presa”.