Lisa Marie Presley è morta per l’ostruzione dell’intestino tenue: anni fa un intervento di chirurgia bariatrica

Lisa Marie Presley è morta per l’ostruzione dell’intestino tenue: anni fa si era fatta ridurre lo stomaco (chirurgia bariatrica).

L’unica figlia del cantante Elvis Presley e dell’attrice Priscilla Presley, Lisa Marie Presley, secondo il medico legale è morta a Los Angeles il 12 gennaio del 2023 all’età di 54 anni per cause naturali

La cantante soffriva da tempo per complicazioni a lungo termine dovute ad un intervento di chirurgia bariatrica a cui si era sottoposta anni prima. L’operazione, nel tempo, ha causato il formarsi di aderenze che hanno ostruito l’intestino tenue causando la morte della donna.

Il dottor Juan Carrillo, medico legale aggiunto, ha affermato come queste complicazioni siano note e collegate a questi tipi di interventi chirurgici.

La chirurgia bariatrica comprende un insieme di interventi come il bypass gastrico, la gastrectomia a manica, il bendaggio gastrico e lo switch duodenale, fondamentali nel trattamento dell’obesità di classe III. Inoltre, contribuiscono a normalizzare il metabolismo, la glicemia, la pressione arteriosa e il colesterolo.

Dopo il decesso, all’interno della sua famiglia sono sorti problemi su chi avrebbe avuto il controllo del fondo fiduciario di Lisa Marie.

Secondo i suoi amici l’artista aveva sempre espresso la volontà di affidarlo alla figlia Riley Keough, mentre la madre Priscilla, 78 anni, da subito ha cercato di averne il controllo attraverso un’istanza presentata dai suoi avvocati per contestare la sua rimozione dalla successione avvenuta già nel 2016.

Su Sirius XM’s Elvis Radio, Joel Weinshaker, socio dirigente della Elvis Presley Enterprises, parlando della morte di Lisa Marie, ha ricordato come molte volte la star si sia riferita ai suoi figli, Riley e Ben avuti dall’ex marito Danny Keough, come gli eredi del fondo e che dopo la drammatica morte di Ben tutto sarebbe andato alla figlia.

Riley Keough, 34 anni, è oggi l’unica fiduciaria dell’eredità di Lisa Marie dopo l’accordo raggiunto a giugno con Priscilla alla quale ha pagato un milione di dollari e 400 mila dollari di spese legali per risolvere la causa del trust familiare.

L’ultima apparizione in pubblico di Lisa Marie è avvenuta ai Golden Globes 2023, ai quali ha partecipato con sua madre e con la star di Elvis Austin Butler, premiato come miglior attore in un film drammatico. Due giorni dopo, il decesso.

A Graceland il 22 gennaio si è tenuta la sua commemorazione con elogi letti da Priscilla, di Riley (letti dal marito) e di altri artisti, oltre alle esibizioni di Axl Rose, Alanis Morissette e Billy Corgan.