ROMA – Si vociferava ormai da giorni il possibile flirt tra Matteo Salvini e Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore Denis Verdini. Ora la loro relazione è stata svelata in esclusiva da Chi, dal direttore del settimanale Alfonso Signorini che ha pubblicato in anteprima su Instagram una foto che ritrae il vice Premier e la Verdini mano nella mano, mentre passeggiano. Signorini ha lanciato così la notizia: “Prima foto ufficiale di @matteosalviniofficial con la nuova fidanzata @fraverdini, figlia di Denis Verdini. Scoop @chimagazineit“. Secondo il direttore di Chi, Salvini ha ufficialmente dimenticato la ex compagna, Elisa Isoardi, ed ha ritrovato l’amore accanto a Francesca.

La storia con la conduttrice de La Prova del Cuoco e successivamente la loro rottura aveva sorpreso tutti ed ora il Ministro degli Interni ha una nuova fidanzata. Lei è Francesca Verdini, la figlia 26enne del politico e banchiere italiano Denis Verdini. Solo qualche giorno fa, Salvini era stato avvistato in un ristorante romano accanto alla nuova fidanzata. Non ci sono per ora conferme da parte dei diretti interessati, ma la foto esclusiva di Chi sembra lasciare poco spazio al gossip. (fonte: Alfonso Signorini-Instagram)