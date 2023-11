Per il principe Harry e sua moglie Meghan Markle un brutto colpo basso da un giornale inglese.

Secondo The Telegraph, quando il principe dai capelli rossi e Meghan Markle si incontrarono per la prima volta nel maggio 2016, lei usciva con un altro uomo, lo chef canadese Cory Vitiello.

La notizia colpisce perché il Telegraph è il quotidiano della classe media conservatrice e dell’establishment. Subito è rimbalzata in America.

L’attrice americana Meghan Markle, 35 anni, aveva una relazione con Cory Vitiello da due anni quando si sono lasciati a maggio, il mese in cui si ritiene che il principe abbia chiesto il suo numero di telefono dopo averla incontrata a una funzione.

Meghan Markle e il suo famoso chef, così dice il Telegraph, si separarono lo stesso mese, e fu in quel periodo che lei iniziò i suoi voli transcontinentali quasi mensili per Londra.

In passato MeghanMarkle fu sposata per due anni con Trevor Engelson, 40 anni, un produttore cinematografico californiano, che ha rifiutato di parlare della sua ex moglie. Lui e Miss Markle sono stati insieme per sette anni prima di sposarsi nel 2011, ma hanno divorziato nel 2013.

Uno dei segnali più importanti che il principe Harry e Meghan Markle fossero prossimi a un matrimonio reale è arrivato nel novembre 2017, quando Deadline ha riferito che Markle stava pensando di uscire da Suits (la serie tv in cui recitava) dopo sette anni.

Nel novembre 2016, in mezzo alla dura copertura di Markle da parte della stampa, il principe Harry ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo direttore delle comunicazioni in cui 1.) confermava la sua relazione; e 2.) ha detto alla stampa di fare marcia indietro.

“Il principe Harry è preoccupato per la sicurezza della signora Markle ed è profondamente deluso di non essere stato in grado di proteggerla”, si legge nella nota. “Non è giusto che, dopo pochi mesi di relazione con lui, la signora Markle debba essere sottoposta a una tale tempesta. Sa che i commentatori diranno che questo è ‘il prezzo che deve pagare’ e che ‘tutto questo fa parte del gioco.’ Lui non è assolutamente d’accordo. Questo non è un gioco: è la sua vita e la sua. “

La dichiarazione è stata un momento molto insolito per un membro della famiglia reale, dimostrando quanto non convenzionale questa relazione si stesse delineando (per gli standard di Buckingham Palace, comunque).

Anche se inizialmente la stampa era tenuta all’oscuro della relazione tra Markle e Harry, tutto quello che si doveva fare era guardare la pagina Instagram di Markle per alcuni indizi utili. Per gran parte dell’estate e dell’autunno del 2016, l’attrice ha pubblicato innumerevoli aggiornamenti dai suoi viaggi a Londra, a un certo punto pubblicando anche scatti a Kensington e Buckingham Palace.

Markle non ha ostentato la relazione solo sui social media. Nel dicembre 2016, è stata avvistata in un negozio di fiori a Toronto con una collana con le lettere “M” e “H”.

Essendo la metà di una coppia apparentemente riservata, Markle sembrava molto desiderosa di condividere frammenti della sua relazione con il suo principe. Ha lanciato una linea di abbigliamento subito dopo la notizia

All’inizio di novembre 2016, Markle ha lanciato la sua linea di abbigliamento per il grande magazzino canadese Reitmans, pochi giorni dopo che la stampa aveva riferito della sua storia d’amore reale.

L’attrice, che era anche ambasciatrice del marchio Reitmans, ha disegnato due collezioni per il rivenditore, entrambe andate esaurite rapidamente. Chi non desidererebbe abiti disegnati da una potenziale principessa?

Nonostante il successo della sua linea, la partnership fu di breve durata. Secondo il Daily Mail, Markle ha interrotto bruscamente la sua relazione con Reitmans nell’aprile 2017, anche se secondo quanto riferito le erano stati offerti molti soldi per rinnovare il contratto.

A quanto pare, è arrivata addirittura al punto di chiedere al suo team di contattare il rivenditore canadese per smettere di associarla al marchio. Questo è solo uno dei tanti aspetti della sua vita da cui Markle ha evitato quando la sua storia d’amore con Harry si è surriscaldata, scrive TMZ.

Ha chiuso il suo sito web Nonostante ciò che dicevano le fonti, dalla sua linea di abbigliamento alla sua carriera al suo sito web, sembrava certamente che Markle stesse lentamente ma inesorabilmente riallineando il suo personaggio pubblico per far posto a una vita con i reali.