Nadia Toffa ha compiuto 39 anni il 10 giugno e i fan sono molto preoccupati per lei. L'inviata de Le Iene infatti combatte con un tumore e da oltre 15 giorni non si hanno sue notizie sui social network, soprattutto dopo che la Toffa ha annullato la sua partecipazione alle ultime puntate della trasmissione che l'ha vista come inviata e conduttrice.

L’ultimo post della Toffa risale ormai al 26 maggio scorso, quando dopo la circolazione della fake news sulla sua morte la Iena rispose con ironia e sarcasmo, pubblicando su Instagram una foto in cui faceva le corna e scriveva: “Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Instagram funziona anche dall’#aldilà”.

Da quel giorno, non si hanno più notizie sullo stato di salute di Nadia, ma il 10 giugno non resta che augurarle buon compleanno e i suoi fan continuano a sostenerla.