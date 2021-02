Sabrina Ice a Ceresole Reale in cerca di peni giganti: quando a La Zanzara disse che con Salvini...

Sabrina Ice è andata a Ceresole Reale in cerca di peni giganti. Ceresole Reale è la località vicino Torino in cui, a ridosso di San Valentino, qualcuno ha disegnato peni giganti sul lago ghiacciato. E Sabrina Ice, pornostar che si definisce specializzata in pratiche estreme, proprio quello stava cercando.

L’attrice a luci rosse si è fatta fotografare nei pressi del lago. Chiaramente si tratta di una trovata pubblicitaria, ma il suo arrivo ha destato molta curiosità sulla stampa locale.

I peni giganti sono finiti sui siti di informazione di tutta Italia. E se n’è parlato anche in tv, a Propaganda Live, con il conduttore Zoro (Diego Bianchi) e il fumettista Makkox (Marco D’Ambrosio).

Sabrina Ice, chi è l’attrice in cerca di peni giganti a Ceresole Reale

Sabrina Ice (nome d’arte ovviamente) ha 32 anni e viene da Milano. Qualche giorno fa ha visitato Ceresole Reale immortalata dal fotografo Francesco Genovese per mondospettacolo.com (che a Ceresole ha già realizzato il calendario 2021 e sta già pensando di ripetere l’esperienza per quello del 2022). Alcune immagini sono state pubblicate su Instagram dalla stessa Sabrina Ice.

Sabrina Ice e l’intervista a La Zanzara con Cruciani e Parenzo

Qualche tempo fa Sabrina Ice era stata intervistata da Giuseppe Cruciani e David Parenzo per la Zanzara. Cruciani:”Le doppie anali tu le fai a casa?”. Sabrina: “No, le doppie anali nel privato non si fanno”. C: “Glielo daresti il culo a Parenzo?”. S: “Bah, dipende”. C: “E a me?”. S: “Beh, sì, due botte me le farei dare”. C: “Come ti piace farti dare due botte?”. S: “Ci provo, lo porto a casa, mi faccio prendere per i capelli e sbattere sul tavolo”. C: “Ti piace la violenza?”. S: “Sì, le cinghiate sul culo”.

Cruciani le chiede da che politico si farebbe frustare. “Da Salvini mi farei prendere a cinghiate subito”. C: “Ti piace essere chiamata porca, o troia?”. S: “Sì sì, ma io l’ho sempre detto”. C: “Quando facevi la hostess, ti sei fatta qualcuno in volo?”. S: “Sì, con un passeggero, un militare. Durante un volo di notte, nella cucina”. C: “Qual è il tuo ideale?”. S: “Essere dominata, perché nella vita sono molto dominante”.

In fondo, l’audio con l’intervista completa a La Zanzara.