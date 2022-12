App 18, addio al bonus per i 18enni per acquistare libri, cinema, musica. Protestano le opposizioni: “Sono contro la cultura” (foto Ansa)

Addio all’App 18, il bonus 18enni per teatri, cinema, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musei, concerti, mostre, dischi in vinile e cd. Un emendamento della maggioranza abroga la misura ridestinando le risorse – pari 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 – a finalità di sostegno del mondo dello spettacolo e della cultura. Si va dal rafforzamento del Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo al Fondo per gli operatori dell’editoria e delle librerie, dal Fondo per lo spettacolo dal vivo al sostegno delle attività di rievocazione storica de “La Girandola” di Roma.

Nasce Carta Cultura, per il Governo App 18 veniva usata per comprare libri scolastici

Non più 18 App dunque. Al suo posto nasce Carta cultura. Di cosa si tratta? “E’ una misura volta a tutelare dallo snaturamento delle finalità dell’applicazione che viene largamente utilizzata per l’acquisto dei libri di testo. Per questo, riteniamo debba essere revisionata e potenziata concordando con le categorie produttive della cultura”, spiegano Federico Mollicone, Rossano Sasso e Rita Dalla Chiesa. Il ministro Sangiuliano e i sottosegretari stanno già lavorando ad un incontro ai primi di gennaio con le categorie per definire le linee di questa nuova carta, ”senza abusi e con il sostegno anche per l’acquisto di libri scolastici”. Sangiuliano ha inoltre annunciato che la nuova Carta verrà concessa in base alla dichiarazione Isee, quindi in base a parametri di ricchezza familiare.

Renzi: “Faremo ostruzionismo contro l’abrogazione”

Dopo l’annuncio dell’abolizione, le opposizioni hanno protestato a viva voce. Da M5s a Fratoianni, le accuse contro il Governo sono di non tenere conto della cultura. Duro Renzi. 18 App venne approvata dal suo governo. Il leader di Italia Viva, in un video su Twitter spiega: “La maggioranza della Meloni vuole cancellare 18App. Follia! Perché hanno paura della cultura? Io sono pronto all’ostruzionismo parlamentare. Ma chiedo a tutti di darci una mano. Firmate la petizione su http://bit.ly/petizione18app, fatela girare. Dovranno fermarsi loro, non noi”.