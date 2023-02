Si è presentato in cinque seggi diversi e per altrettante volte vota Elly Schlein alle Primarie Pd: così un militante di destra a Brescia ha voluto dimostrare, a suo dire, “di quale farsa si tratti”. Il tutto documentato in un video postato su Instagram. Nel filmato si vede il “finto elettore Pd” che indossa una mascherina arcobaleno e sempre gli stessi abiti: l’uomo entra in 5 diversi circoli cittadini e riesce ad imbucare la scheda nell’urna altrettante volte.

Il militante fa sapere inoltre di aver scelto di dare tutti e cinque voti ad Elly Schlein per "solidarietà" dopo il furto dello zaino subito dal neo-segretario Pd sul treno da Verona per Milano, proprio all'altezza di Brescia.

Militante di destra vota Schlein, chi può votare alle primarie

Alle primarie Pd possono votare coloro che si dichiarino, sottoscrivendo un apposito documento, elettori del Pd e con un contributo di 2 euro. “Il meccanismo per votare è chiaro: al seggio bisogna presentarsi con documento di identità e tessera elettorale”, ha spiegato al Corriere della Sera il segretario Pd di Brescia, Tommaso Gaglia.

“Episodi del genere – ha aggiunto – come in passato, possono capitare. Di solito si svolgono controlli incrociati per evitare casi del genere. Ovvero, quando un elettore si presenta in una sezione che non è la sua, si chiama il presidente del seggio di appartenenza della persona che vuole votare e gli si chiede di segnarlo proprio per non avere un doppio voto”. Ma a quanto pare la sorveglianza non ha funzionato.