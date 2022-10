Rifiuti a Roma, Gasparri: Gualtieri peggio della Raggi

A Roma i cittadini pagano la tassa rifiuti più alta d’Italia, ma le strade della capitale continuano a essere invase da branchi di cinghiali attirati dai rifiuti. Gualtieri sui rifiuti sta facendo peggio della Raggi, dice il senatore Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia.

“Non solo i cittadini romani sono costretti a pagare la tassa rifiuti più alta d’Italia, pari a circa 800 milioni di Euro, –dice Gasparri- ma ora il Sindaco Gualtieri la sta anche aumentando con un ulteriore balzello sino al 2026, malgrado in campagna elettorale avesse illuso i romani proclamando la diminuzione del 20%.

Tutto questo mentre le strade di Roma continuano ad essere invase da branchi di cinghiali banchettanti che banchettano tra cumuli di rifiuti.

Mentre il PD continua a spendere 200 milioni di Euro dei cittadini romani per portare i rifiuti all’estero o in altre regioni.

10 anni di pessima amministrazione tra PD e 5 Stelle

“Conseguenza della inadeguatezza impiantistica della Capitale d’Italia – continua Gasparri- provocata da 10 anni di pessima amministrazione di PD e 5 Stelle in Comune ed in Regione, insieme o in solitaria, che dopo la chiusura di Malagrotta nulla hanno fatto se non rimpallarsi responsabilità ad esclusivo danni dei cittadini.”

Dare alla Regione Lazio un efficace governo di centrodestra

“Non solo lavoreremo per dare quanto prima alla Regione Lazio un efficace governo di centrodestra, non appena Zingaretti mollerà la poltrona di governatore, ma con Forza Italia ci adopereremo anche affinché il prossimo governo italiano monitori e verifichi come il sindaco di Roma Gualtieri stia esercitando i poteri di commissario ai rifiuti, concessi dal governo Draghi nella primavera scorsa.

Finora ci sembra lo stia facendo molto male. Gualtieri sta facendo anche peggio della Raggi” conclude Gasparri