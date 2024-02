Fratelli d’Italia resta il primo partito italiano con il 27,7% anche se è in calo dello 0,5% rispetto a una settimana fa. Nel centrodestra seguono la Lega con l’8,1% (+0,1%) e Forza Italia stabile al 7,1%. Queste le intenzioni di voto al 26 febbraio riportate dal Radar Swg. Nel centrosinistra, il Pd è al 20% (in flessione dello 0,1%), seguito dal M5s al 15,6% (in rialzo di tre decimi di punto). A seguire, Azione al 4,4% (+0,2%), Alleanza Verdi-Sinistra al 4,2% (-0,1%), Italia viva ferma al 3,3% e Più Europa al 2,2% (+0,2%). La rilevazione è stata fatta dal 21 al 26 febbraio su un campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.