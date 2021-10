G20, minimum tax per le multinazionali, c’è l’ok dei grandi. Nel corso del G20 è stato espresso un “ampio e trasversale” sostegno all’accordo raggiunto nei lavori del vertice sulla tassazione minima globale.

Il sostegno relativo alla minimum tax è stato manifestato esplicitamente dagli Stati Uniti e da Paesi come Brasile, Francia, Corea.

G20, minimum tax per le multinazionali, c’è l’ok dei grandi

Tema della prima sessione è l’economia globale e la pandemia causata dal Coronavirus: obiettivo principale, appunto, l’approvazione di una tassa minima globale.

Per il presidente Usa Joe Biden rappresenta una priorità. La misura concordata prevede per le multinazionali un’aliquota minima del 15%. E imporrebbe loro di pagare le tasse nei paesi in cui operano.

“La comunità internazionale, grazie all’accordo sulla tassazione minima globale, sosterrà le persone facendo in modo che le aziende contribuiscano pagando la loro quota”, ha dichiarato Biden nel corso del panel su ‘Economia e Salute Globale’ che ha aperto il G20, a proposito della tassazione minima globale.