India e Cina sempre ai ferri corti, il terreno di scontro si ingrandisce, dai picchi del Ladak la competizione militare si estende all’oceano. Per decenni, l’India ha concentrato la sua politica di difesa sui confini terrestri con i rivali Pakistan e Cina.

Ora, scrive Aijaz Hussain per la Associated Press americana, le sue ambizioni globali si espandono e sta cominciando a mostrare la sua potenza navale nelle acque internazionali, comprese pattuglie antipirateria e uno schieramento ampiamente pubblicizzato vicino al Mar Rosso per aiutare a proteggere le navi dagli attacchi durante la guerra di Israele con Hamas.

L’India ha inviato tre cacciatorpediniere lanciamissili e aerei da ricognizione a novembre, quando i ribelli Houthi con sede nello Yemen hanno iniziato a prendere di mira le navi in solidarietà con Hamas, causando interruzioni in una rotta commerciale chiave che gestisce circa il 12% del commercio globale.

“A meno che tu non sia una potenza marittima, non potrai mai aspirare a diventare una potenza globale”, ha detto un ex ammiraglio indiano. L’India, già una potenza regionale, si sta posizionando “come un attore globale oggi, una futura potenza globale”.

“È un messaggio alla Cina: guarda, possiamo schierare una forza così grande qui. Questo è il nostro cortile. Anche se non ne siamo i proprietari, siamo probabilmente la potenza navale residente più capace e responsabile”, ha detto.

La marina indiana ha aiutato almeno quattro navi, tre delle quali sono state attaccate dai ribelli Houthi e un’altra che Washington ha attribuito all’Iran, accusa negata da Teheran. Ha inoltre condotto diverse missioni antipirateria.

La Cina ha consolidato negli anni la propria presenza nell’Oceano Indiano, una via fondamentale per i suoi approvvigionamenti energetici. Ha la marina più grande del mondo per numero di navi, più di tre volte la dimensione della marina indiana. La Cina gestisce anche una potente flotta di grandi navi della guardia costiera e quella che viene definita la sua milizia marittima composta da pescherecci che cooperano con la guardia costiera per affermare rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale.

Pechino ha intensificato il suo impegno nell’Oceano Indiano principalmente attraverso accordi infrastrutturali con i vicini dell’India, tra cui Bangladesh, Sri Lanka e, più recentemente, le Maldive.

“I cinesi stanno cercando sempre più basi navali nell’esteso Oceano Indiano”, ha affermato il tenente generale D. S. Hooda, ex ufficiale militare indiano e ora esperto strategico. “Vista questa situazione, l’India non ha altra scelta che continuare a costruire la propria”.

Di recente il governo delle Maldive ha autorizzato una nave da ricerca cinese ad attraccare nel suo porto. Navi cinesi simili hanno fatto scalo nei porti dello Sri Lanka nel 2022 e nel 2023, nel timore che in India potessero essere utilizzate per sorvegliare la regione. Le preoccupazioni dell’India hanno portato lo Sri Lanka all’inizio di quest’anno a dichiarare una moratoria di un anno sulle navi da ricerca straniere che entravano nelle sue acque.

La crescente concorrenza con la Cina sta spingendo l’India ad acquisire navi, sottomarini e aerei più avanzati e a investire maggiormente in tecnologia e infrastrutture. La quota della marina nel bilancio della difesa indiano, che lo scorso anno ha raggiunto i 72,6 miliardi di dollari, è aumentata dal 14% circa al 19%. L’esercito indiano ha tradizionalmente ricevuto la parte del leone nel bilancio militare.

La marina ha anche costruito partenariati strategici attraverso la partecipazione ad esercitazioni congiunte con altre nazioni nella regione e oltre.

India, Stati Uniti, Australia e Giappone sono membri dell’alleanza strategica indo-pacifica nota come Quad, che ha ripetutamente accusato la Cina di mostrare i suoi muscoli militari nel Mar Cinese Meridionale e di spingere in modo aggressivo le sue rivendicazioni territoriali marittime. Le marine dei quattro paesi tengono regolarmente esercitazioni viste come parte di un’iniziativa per contrastare la crescente assertività della Cina nel Pacifico.

Pechino sostiene che il suo esercito è puramente difensivo per proteggere quelli che dice essere i suoi diritti sovrani e definisce il Quad un tentativo di contenere la sua crescita economica e la sua influenza.

Per il governo indiano, il Mar Cinese Meridionale rimane una delle principali preoccupazioni, con circa il 60% delle merci indiane che transitano attraverso le rotte marittime nella regione dominata da Pechino.