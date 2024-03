Nikki Haley, la sola concorrente di Donald Trump nel Partito Repubblicano per la corsa alla presidenza Usa, ha vinto domenica le primarie repubblicane di Washington. È la sua prima vittoria nel processo di nomina e una vittoria simbolica per l’ex ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Haley, informa Gram Slattery per la Reuters, l’unico sfidante rimasto di Donald Trump in corsa, ha ottenuto il 62,9% dei voti, contro il 33,2% conquistato dall’ex presidente.

Il risultato è però ottenuto alla vigilia della decisione della Corte Suprema che potrebbe arrivare già oggi, lunedì, sulla questione se l’ex presidente Donald Trump possa essere espulso dal ballottaggio per i suoi sforzi per annullare la sua sconfitta nelle elezioni del 2020.

Trump sta contestando la decisione rivoluzionaria della Corte Suprema del Colorado che lo ha dichiarato squalificato dalla carica di presidente e non idoneo alle primarie dello stato, che si terranno martedì. La risoluzione del caso lunedì, un giorno prima delle gare del Super Tuesday in 16 stati, eliminerebbe l’incertezza sul fatto che alla fine conteranno i voti per Trump, il principale candidato repubblicano alla presidenza.

Entrambe le parti avevano richiesto un lavoro rapido da parte della corte, che aveva ascoltato le argomentazioni meno di un mese fa, l’8 febbraio.

“Non sorprende che i repubblicani più vicini alle disfunzioni di Washington stiano rifiutando Donald Trump e tutto il suo caos”, ha detto in una nota la portavoce della campagna di Haley, Olivia Perez-Cubas. Haley, la prima donna a vincere le primarie repubblicane nella storia degli Stati Uniti, si trova ancora ad affrontare probabilità quasi impossibili nel suo tentativo di ottenere la nomination repubblicana per affrontare il probabile presidente candidato democratico Joe Biden a novembre. Trump ha vinto le prime otto gare per le nomination con margini significativi prima di perdere contro Haley nella capitale americana. Si prevede inoltre che l’ex presidente vincerà quasi tutti i concorsi per le nomine in futuro, a quanto mostrano i sondaggi d’opinione.

Haley raccoglierà 19 delegati dalla sua vittoria, una piccola parte dei 1.215 delegati necessari per aggiudicarsi la nomination. La sua vittoria potrebbe immunizzarla dalle critiche secondo cui non è in grado di vincere un singolo concorso per le nomination, anche se alcuni repubblicani vedranno la sua popolarità a Washington come un aspetto negativo. Molti leader di partito – incluso Trump – dipingono la città come infestata dalla criminalità e gestita da élite fuori dalla realtà.

Questa non è la prima volta che i repubblicani nella capitale rifiutano Trump. Durante l’ultimo concorso competitivo per le nomine repubblicane nel Distretto di Columbia, nel 2016, Trump ha ricevuto meno del 14% dei voti e nessun delegato, anche se ha poi vinto la nomination a livello nazionale. Martedì, gli elettori di 15 stati e di un territorio degli Stati Uniti parteciperanno alla più grande giornata di concorsi per le candidature alle primarie presidenziali. Conosciuto come Super Tuesday, saranno in palio 874 delegati repubblicani. A giugno si terranno le primarie democratiche a Washington.