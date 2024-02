Putin promette più detrazioni fiscali per chi fa figli. Prepara l’esercito del futuro?

Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di “raddoppiare” fino a 2.800 rubli al mese (circa 28 euro) le detrazioni fiscali per il secondo figlio e fino a 6.000 rubli (circa 60 euro) quelle per il terzo figlio e per i successivi. Lo riporta l’agenzia Interfax. L’annuncio arriva alla vigilia delle elezioni presidenziali in programma dal 15 al 17 marzo. Una promessa elettorale di quelle che conosciamo molto bene anche qui in Italia insomma. Però questa mossa di Putin che praticamente spinge i russi ad avere più figli sembra avere anche fini militari. Avere più figli significa avere più popolazione che a sua volta significa ancora avere più uomini da reclutare. Insomma sembra quasi che Putin stia facendo di tutto per preparare l’esercito del futuro. Tanto siamo quasi certi che tra circa 20 anni lui sarà ancora lì.