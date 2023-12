Rudy Giuliani, giuria ordina: 148 milioni per diffamazione dopo le elezioni del 2020, fu sindaco sceriffo di New York e avvocato di Trump

Rudy Giuliani, fu sindaco sceriffo di New York e aiutante di campo di Donald Trump, ha dichiarato fallimento: è stato condannato per diffamazione, dovrà pagare 148 milioni diconsi milioni di dollari a 2 operatori elettorali della Georgia.

Giuliani ha dichiarato bancarotta, elencando quasi 153 milioni di dollari in debiti esistenti o potenziali, tra cui quasi 1 milione di dollari in passività fiscali, denaro che deve agli avvocati e molti milioni di dollari in potenziali giudizi legali in cause legali contro di lui.

Questo a fronte di una stima di patrimonio tra 1 e 10 milioni di dollari. Un portavoce di Giuliani ha detto che la decisione di Giuliani di chiedere protezione dal fallimento “non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno “perché” nessuna persona avrebbe potuto ragionevolmente credere che il sindaco Giuliani sarebbe stato in grado di pagare una somma punitiva così elevata”.

La procdura darà a Giuliani “l’opportunità e il tempo di presentare ricorso, garantendo al contempo trasparenza per le sue finanze sotto la supervisione del tribunale fallimentare, per garantire che tutti i creditori siano trattati equamente ed equamente durante tutto il processo”, ha affermato il portavoc.

Ma dichiarare il fallimento probabilmente non cancellerà i 148 milioni di dollari di danni che una giuria ha assegnato agli ex addetti alle elezioni della Georgia, Ruby Freeman e Wandrea’ “Shaye” Moss. La legge fallimentare non consente lo scioglimento dei debiti che derivano da un “lesione intenzionale e dolosa” inflitta a qualcun altro.

Giuliani ha dichiarato fallimento dopo che una giuria federale ha ordinato all’ex sindaco di New York di pagare un totale di 148 milioni di dollari a due ex addette alle elezioni della Georgia che erano al centro di affermazioni infondate da lui diffuse sulla scia delle elezioni presidenziali del 2020, un premio straordinario del valore di quasi 100 milioni di dollari in più di quanto le donne avevano chiesto.

Dopo il verdetto, Giuliani ha detto che avrebbe fatto appello, ha ripetuto le sue affermazioni secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state rubate a Trump, ha insistito non ha fatto nulla di male e ha suggerito che avrebbe continuato a far valere le sue richieste anche a costo di perdere tutti i suoi soldi o finire in prigione.

I giurati hanno ascoltato quattro giorni di testimonianze nel processo civile contro Giuliani, che ha servito come avvocato personale dell’ex presidente Donald Trump verso la fine della sua presidenza.

Il caso è stato portato avanti da Ruby Freeman e Wandrea ArShaye “Shaye” Moss, sua figlia, che hanno citato in giudizio Giuliani per averle falsamente accusate di essersi impegnate in un falso programma di elaborazione delle schede elettorali mentre prestavano servizio come operatori elettorali per la contea di Fulton nelle ultime elezioni presidenziali.

Un giudice federale di Washington aveva stabilito all’inizio di quest’anno che Giuliani era responsabile di aver diffamato Freeman e Moss, e la giuria aveva il compito di determinare l’importo dei danni compensativi e punitivi da assegnare alla coppia madre e figlia. Freeman ha chiesto un risarcimento danni di 23,9 milioni di dollari per diffamazione, mentre Moss chiedeva 24,7 milioni di dollari.

La giuria ha premiato quanto segue:

$ 16.171.000 a Freeman a titolo di risarcimento danni per diffamazione;

$ 16.998.000 per Moss a titolo di risarcimento danni per diffamazione;

20 milioni di dollari ciascuno, o 40 milioni di dollari in totale, in danni compensativi per disagio emotivo;

75 milioni di dollari di danni punitivi per entrambi

Giuliani è rimasto pari a se steo dopo la lettura del verdetto in tribunale. Parlando ai giornalisti fuori dal tribunale, ha detto che le minacce ricevute dalle donne in seguito alle elezioni erano “abominevoli” e “deplorevoli”, ma ha continuato a sostenere le sue accuse infondate di frode elettorale e ha promesso di appellarsi alla sentenza.

“L’assurdità della cifra non fa altro che sottolineare l’assurdità dell’intero procedimento”, ha detto Giuliani. “Sono abbastanza fiducioso che quando questo caso verrà portato davanti a un tribunale equo, verrà ribaltato così rapidamente da far girare la testa, e il numero assurdo che è appena arrivato aiuterà questo.”

Il patrimonio netto e il patrimonio di Giuliani hanno oscillato nel corso degli anni, ma attualmente si ritiene che siano inferiori ai 48,6 milioni di dollari cercati dalle donne, sulla base di un commento del suo avvocato all’inizio della settimana. Joe Sibley ha detto alla giuria che un premio di tale importo sarebbe “l’equivalente civile della pena di morte” per il suo cliente.

Durante il processo, i giurati hanno ascoltato direttamente Freeman e Moss mentre descrivevano il terrore che hanno provato dopo essere stati messi sotto gli occhi del pubblico dopo le elezioni del 2020.

Moss ha detto martedì che il team di elaborazione delle schede elettorali per corrispondenza da lei supervisionato – che includeva sua madre – ha fatto un “lavoro perfetto” esaminando i voti che sono arrivati ​​​​nella loro struttura, State Farm Arena ad Atlanta, durante le elezioni.

Sia la madre che la figlia hanno affermato che le loro vite sono cambiate quando un sito web conservatore e Giuliani le hanno identificate nel filmato di una telecamera di sicurezza dell’impianto di elaborazione delle schede elettorali e le hanno falsamente collegate a frodi elettorali.

Giuliani ha affermato che il video mostrava Freeman e Moss che aggiungevano schede false al conteggio dei voti a favore di Joe Biden e inserirono un’unità USB nelle macchine elettorali. Ciò che seguì, secondo Freeman e Moss, fu una raffica di minacce razziste. Un’indagine del Segretario di Stato della Georgia ha successivamente concluso che “[tutte] tutte le accuse mosse contro Freeman e Moss erano infondate e ritenute prive di merito”.

Gli avvocati della coppia, tuttavia, hanno sostenuto che inserire le teorie del complotto nei resoconti dei media era parte del piano del team legale di Trump. Mercoledì, Freeman ha parlato di una strategia di comunicazione post-elettorale del team di Giuliani che affermava che sarebbe diventata una componente chiave utilizzata per mettere in dubbio le elezioni del 2020. Il piano di comunicazione faceva riferimento al video di Freeman al centro di conteggio delle schede elettorali della contea di Fulton e diceva che era impegnata in un “riempimento elettorale”.

“Questo era un piano fin dall’inizio, che se… il numero 45 non avesse vinto, avrebbero già predisposto questo piano”, ha detto di Trump, il 45esimo presidente, e dei suoi alleati. Ha detto che, secondo il piano, sarebbe stata lei la loro “colpevole”. I giurati sono stati incaricati di considerare eventuali danni causati dai cospiratori di Giuliani nella campagna di diffamazione, tra cui Trump e altri alleati. Sotto esame diretto, Freeman ha ricordato di aver sentito Trump identificarla durante una chiamata con il segretario di stato della Georgia nel gennaio 2021. In quella conversazione, l’ex presidente l’ha definita una “truffatrice di voti professionista”. “, ha detto Freeman.