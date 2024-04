Il social network di Donald Trump, Truth Social, è stato quotato in borsa martedì 26 marzo 2024 e ha rapidamente raggiunto una valutazione di quasi 8 miliardi di dollari, un guadagno di oltre il 15% sul valore della sua offerta pubblica iniziale (IPO). Mercoledì le azioni sono aumentate nuovamente nel trading volatile, in rialzo del 14% e valutandole a 9,6 miliardi di dollari. Questo enorme successo ha sollevato domande a cui non è facile rispondere, scrive sul Guardian Alex Hern.

La risposta la dà Chris Brennan su Usa Today. “Potreste essere tentati dal nuovo titolo” ma fate “attenzione, perché l’ex presidente ha una lunga storia di calamità personali e lavorative, insieme a un futuro che fa presagire ancora più sventure”.

Questo avvertimento arriva direttamente da due documenti presentati da Truth Social su Trump il mese scorso alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, l’agenzia incaricata di proteggere gli investitori. Tra le minacce incombenti citate per il candidato repubblicano alla presidenza: ha più di mezzo miliardo di dollari in verdetti civili, ha quattro cause penali pendenti, ha una lunga esperienza con le imprese che hanno presentato istanza di protezione dalla bancarotta e ha visto diversi sforzi imprenditoriali totalmente fallire.

Com’è possibile che valga 9 miliardi di dollari? Rispondono Jessica Guynn e Bailey Schultz, sempre su Usa Today. La società di social media di Donald Trump martedì ha aperto a 70,90 dollari per azione e è arrivata fino a 79,38 dollari. Ma il prezzo è diminuito verso la fine della sessione e da allora è rimbalzato su livelli più bassi, chiudendo giovedì in ribasso di 4,26 dollari a 61,96 dollari sul Nasdaq. Venerdì la Borsa è stata chiusa in osservanza del Venerdì Santo.

La valutazione di mercato di Trump Media, poco più di 8 miliardi di dollari, è ancora sorprendente per un social media alle prime armi con un modello di business non dimostrato che ha faticato ad attrarre utenti e inserzionisti, bruciato denaro e accumulato perdite. “La valutazione della società dovrebbe essere di diverse centinaia di milioni, non dei miliardi a cui è attualmente valutata”, ha detto il professore dell’Università della Florida Jay Ritter.

La scivolata in rosso di giovedì potrebbe essere solo l’inizio, dicono gli osservatori del mercato. Ritter prevede che il vanity stock ticker DJT toccherà il fondo intorno ai 2 dollari per azione – o peggio.

In genere, il valore,. delle azioni, noto come capitalizzazione di mercato, fa riferimento ai “fondamentali” dell’azienda: quanti soldi guadagna o perde e quanto velocemente cresce o diminuisce. Ma a volte… non lo è. Nel caso di Truth Social, le sue entrate nei primi nove mesi dello scorso anno sono state di soli 3,3 milioni di dollari provenienti dalla pubblicità, mentre ha registrato una perdita di 49 milioni di dollari.

Perché gli investitori non si preoccupano dei fondamentali? Storicamente, la ragione principale per cui le valutazioni azionarie si distaccano dalla realtà sono le bolle speculative. Anche se non ritieni che un’azienda sia particolarmente preziosa, potrebbe comunque valere la pena acquistarne le azioni a un prezzo elevato se pensi di poterle rivendere a un prezzo ancora più alto.

Trump può vendere presto? Con fatture legali che ammontano a milioni – inclusa una ridotta questa settimana da 454 milioni di dollari a 175 milioni ancora ingenti – la grande domanda per molti è se il fondo Truth Social consentirà a Trump di trasformare la sua ritrovata ricchezza cartacea in denaro contante. Di norma, la risposta è un semplice “no”: l’accordo IPO impone agli addetti ai lavori di mantenere la propria partecipazione per sei mesi dopo che la società è stata quotata in borsa.

Ma ciò può essere annullato da un voto del consiglio di amministrazione della società. Anche se sceglie di non autorizzare la vendita, potrebbero offrire una soluzione intermedia, riscrivendo l’accordo in modo che Trump Sr possa utilizzare le sue azioni come garanzia per un prestito.

Truth Social riuscirà mai a fare soldi? Qualche anno fa era possibile prevedere un futuro roseo per Truth Social. La crescente polarizzazione della società americana ha fatto sì che le condizioni fossero mature per un social network di destra, in contrasto con l’ideologia della Silicon Valley che dominava online. Truth Social, con il sostegno di Trump, sembrava la piattaforma con maggiori probabilità di successo in quello spazio.

Poi Elon Musk ha acquistato Twitter. Sotto la proprietà del miliardario, il sito, rinominato X, è diventato da solo la casa del diritto online, perdendo nel processo un quinto dei suoi utenti. Sono molte le critiche che si possono muovere a Musk, ma essere censori nei confronti dei punti di vista di destra non lo è: uno dei suoi primi atti dopo aver preso il controllo è stato quello di revocare il divieto di Trump dalla piattaforma – tutto per niente, dal momento che l’ex presidente ha continuato pubblicare invece su Truth Social.