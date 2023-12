Trump pericolo per il mondo: non si trova più un raccoglitore di intelligence top-secret sulla interferenza russa nelle elezioni del 2016

Trump, un pericolo per il mondo. Un ultimo caso. Non si trova più un raccoglitore contenente informazioni di intelligence top-secret.

Il dossier è relativo alle indagini degli Stati Uniti secondo cui la Russia ha cercato di aiutare a gettare le elezioni americane del 2016 a Donald Trump è scomparso dagli ultimi giorni della sua presidenza.

L’intelligence russa è stata inclusa insieme ad altri documenti in un raccoglitore che Trump ha ordinato alla CIA di inviare alla Casa Bianca poco prima di lasciare l’incarico in modo da poter declassificare i materiali relativi all’indagine dell’FBI sull’interferenza russa nel voto del 2016, ha detto la fonte.

I materiali russi includevano informazioni grezze altamente classificate raccolte dagli Stati Uniti e dagli alleati della NATO, alimentando il timore che i metodi utilizzati per raccogliere le informazioni potessero essere compromessi, ha aggiunto la fonte.

L’Ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale nel gennaio 2017 ha pubblicato una valutazione secondo cui il presidente russo Vladimir Putin e il suo governo hanno condotto una campagna di disinformazione e attacchi informatici per “aiutare… le possibilità elettorali di Trump” denigrando il suo nemico democratico, Hillary Clinton.

La Russia nega di aver interferito nelle elezioni.

La scomparsa del raccoglitore ha suscitato preoccupazioni così profonde che il governo l’anno scorso si è offerto di informare il Senate Intelligence Committee, che ha accettato, ha detto la fonte.

La CNN ha segnalato per prima il raccoglitore mancante.

In un documento della corte federale depositato in agosto da John Solomon, un giornalista conservatore, il raccoglitore veniva descritto come spesso 10 pollici. Trump ha nominato Solomon come rappresentante autorizzato ad accedere ai documenti della sua presidenza negli Archivi nazionali.

Il documento del tribunale afferma che Mark Meadows, che è stato l’ultimo capo dello staff di Trump, è stato coinvolto nella gestione del raccoglitore scomparso e nello sviluppo con Solomon di una strategia per rilasciare i materiali che Trump intendeva declassificare.

I raccoglitore conteneva altre informazioni relative all’indagine dell’FBI “Crossfire Hurricane”, inclusi materiali sulle origini dell’indagine raccolti dagli assistenti di Trump e richieste pasticciate dell’FBI per mandati di intercettazione telefonica.

Includevano anche messaggi di testo anti-Trump tra Peter Strzok e Lisa Page, funzionari dell’FBI coinvolti nell’indagine, ha detto la fonte.

Gran parte di quel materiale non è considerato sensibile, ha detto la fonte.

Era coperto da una versione pesantemente oscurata del raccoglitore che è stata declassificata e pubblicata in cinque parti sul sito web dell’FBI nel 2022.

Trump ha più volte definito l’indagine dell’FBI una bufala.

La dichiarazione di Solomon al tribunale federale afferma che poco prima che Trump lasciasse l’incarico dopo la sua sconfitta da parte del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Meadows aveva detto a Solomon che Trump intendeva ordinare la declassificazione dei materiali di Crossfire Hurricane nel raccoglitore.

Due giorni prima della fine del suo mandato, si legge nel documento, Trump e Meadows avevano detto a Solomon che il raccoglitore era stato declassificato. Il 19 gennaio, Meadows ha invitato Solomon alla Casa Bianca per rivedere diverse centinaia di pagine declassificate e discutere la pubblicazione pubblica dei materiali.

Ne furono fornite delle copie a Solomon. Quando iniziò a preparare una storia per il suo sito web, continuò, ricevette una telefonata dalla Casa Bianca che gli chiedeva di restituirgli delle copie per ulteriori revisioni.

“Meadows ha promesso a Solomon che avrebbe ricevuto il raccoglitore rivisto”, si legge nel documento. “Questo non è mai successo.”

Da allora non c’è più traccia della versione riservata.

