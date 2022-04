Volodymyr Zelensky parla all’Onu e accusa la Russia di commettere i peggiori crimini di guerra e per questo deve essere processata ricalcando il “modello” del tribunale di Norimberga, quello che al termine della seconda guerra mondiale giudicò i responsabili dei crimini nazisti. Il presidente ucraino chiede all’assemblea di “rimuovere la Russia” così che non possa “mettere il veto” sulle risoluzioni contro “le sue aggressioni” e accusa l’Onu di essere inefficace nel garantire la pace.

Zelensky: “Rimuovere la Russia dal Consiglio di sicurezza, processarla per crimini di guerra”

Queste le parole del presidente dell’Ucraina: “La Russia vuole uccidere più civili possibili. I russi si sentono colonizzatori, vogliono la nostra ricchezza, vogliono ridurci in schiavitù, vogliono farci diventare schiavi muti. Stanno rubando tutto, dal cibo ai gioielli”.

E ancora: “La Russia porta avanti azioni terroristiche e sta commettendo i peggiori crimini di guerra. Dove sono le garanzie che deve dare l’Onu? Dov’è la pace che il Consiglio di sicurezza deve costruire? Il proposito di questa organizzazione è garantire la pace”, sottolinea il leader ucraino.

Il presidente ucraino chiede al Consiglio di sicurezza dell’Onu di “rimuovere la Russia” così che non possa “mettere il veto” sulle risoluzioni contro “le sue aggressioni”. “Centinaia di migliaia di ucraini sono stati deportati in Russia”. Per questa ragione serve un tribunale sul modello di Norimberga per processare la Russia per i suoi crimini di guerra in Ucraina. A proporlo è sempre Zelensky parlando all’Onu. Le sue parole sono state molto applaudite alla fine del discorso.

Zelensky: “Dove sono le garanzie che deve dare l’Onu?”

Poi prosegue: “E’ rrivato il momento di trasformare” il sistema di sicurezza internazionale e per questo motivo “propongo una conferenza mondiale, da tenere a Kiev. Dobbiamo consegnare alle prossime generazioni un’Onu efficace che possa rispondere in maniera preventiva alle sfide in materia di sicurezza per garantire la pace”.

Dopo qualche problema tecnico, Zelensky mostra ai membri del Consiglio di Sicurezza un filmato con immagini raccapriccianti di civili, inclusi bambini, uccisi in città come Irpin, Dymerka, Motyzhin. “Quello che abbiamo visto a Bucha lo abbiamo visto in altri posti”, dice. “Il diritto di veto non può significare diritto a uccidere“.