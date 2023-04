Con una dieta a base di formaggio e zero carboidrati un inglese ha perso 4 chili e mezzo, ecco il suo segreto

Con una dieta a base di formaggio e zero carboidrati un uomo ha perso 4 chili e mezzo.

Alan Pender, conosciuto online come Joe Bangles CBE, ha descritto la sua dieta per dimagrire che per il 75% consiste nel cibarsi di solo formaggio.

Pender è un manager edile dal fisico slanciato che egli attribuisce al fatto di seguire rigorosamente la dieta Keto che lo vede mangiare cibi grassi come il formaggio, evitando praticamente tutto ciò che contiene carboidrati. Ha poi scherzato sulla possibilità di ammalarsi in futuro di gotta, citando anche Enrico VIII e che, in ogni caso, di qualcosa si deve morire e lui preferisce che accada vivendo felice e leggero.

La sua colazione abituale consiste in 200 grammi di formaggio a pasta dura ma abbastanza leggero visto che fa colazione attorno alle 5,30 del mattino e prima di una sessione di cardiofitness in palestra. Pranzo e cena all’insegna di formaggi vari. La sua dieta prevede fino a due chili di Cheddar, Camembert o Comté alla settimana.

Pender chiarisce, inoltre, che sovente per lavoro cammina molti chilometri al giorno per ispezionare vari cantieri.

Anche la moglie, Kirsty Pender, una truccatrice di 33 anni, ha scelto come lui la dieta dei formaggi. Il loro frigorifero ne contiene sempre almeno dieci tra morbidi e duri e la coppia di sera ne mangia anche un tagliere a testa che ne contiene circa 1.2 kg. E questo avviene almeno tre o quattro volte alla settimana.

I due coniugi vivono con la loro figlioletta di un anno, Orla, a Hatfield, nell’Hertfordshire in Inghilterra.

Insieme ai formaggi si permettono solo un bicchiere d’acqua. Niente vino, niente crackers o pane e niente chutney. Mentre nei giorni in cui non mangiano formaggi, la moglie, che lui definisce una cuoca straordinaria, cucina qualcosa a base di pesce o carne con verdure.

Alan dice di essere stato un grande consumatore di carboidrati ed un grande bevitore di birra e di whisky prima della dieta.

Con il covid e la forzata inattività in casa, ha superato i 107 kg di peso ma è stato solo l’incontro con la futura moglie che lo ha spinto a smettere di bere e a cambiare regime alimentare

Oggi Alan Pender si sta allenando per la maratona di Londra per la quale si sta preparando, per quanto riguarda l’alimentazione, con acqua e formaggini.