Il Covid è una infezione che si diffonde nell’aria: ma cosa vuole dire diffusa nell’aria? OMS e scienziati hanno trovato una definizione per anticipare morbillo e pandemie.

Come prevenire meglio la trasmissione, sia di malattie esistenti come il morbillo, sia di future minacce pandemiche.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e circa 500 esperti hanno concordato per la prima volta cosa significa che una malattia si diffonde attraverso l’aria, per evitare la confusione all’inizio della pandemia di COVID-19 che è costata tante vite umane.

Durante i primi giorni del COVID nel 2020, l’OMS non aveva avvertito la gente del rischio che il virus potesse diffondersi nell’aria. Ciò ha portato a dare un’enfasi eccessiva a misure come il lavaggio delle mani per fermare il virus, piuttosto che concentrarsi sulla ventilazione.

L’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite con sede a Ginevra ha pubblicato giovedì un documento tecnico sull’argomento, scrive Jennifer Rigby su Reuters.

È il primo passo per capire come prevenire meglio questo tipo di trasmissione, sia per malattie esistenti come il morbillo che per future minacce pandemiche.

Il documento conclude che il descrittore “attraverso l’aria” può essere utilizzato per le malattie infettive in cui il principale tipo di trasmissione coinvolge l’agente patogeno che viaggia nell’aria o rimane sospeso nell’aria.

Storicamente le agenzie hanno richiesto elevati livelli di prova prima di definire malattie trasmesse per via aerea, il che richiedeva misure di contenimento molto rigorose; la nuova definizione afferma che dovrebbero essere considerati anche il rischio di esposizione e la gravità della malattia.

I disaccordi passati riguardavano anche se le particelle infettive fossero “goccioline” o “aerosol” in base alle dimensioni, da cui la nuova definizione si allontana.