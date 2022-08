Quarantena ridotta da 7 a 5 giorni per i soggetti positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno. Sarebbero queste, secondo quanto si apprende, le nuove regole al vaglio delle autorità sanitarie sulla base dell’andamento della curva dei contagi Covid in Italia.

Potrebbe cambiare anche il periodo massimo di isolamento in caso persista la positività al virus: da 21 a 15 giorni.

Il nuovo orientamento si basa sulla minore infettività del virus trascorse due settimane dall’infezione. Ieri il Consiglio Superiore di Sanità si è riunito sulla questione.

Covid, le nuove regole a scuola

Tra le decisioni già prese invece ci sono le nuove regole a scuola per l’anno scolastico 2022/2022: non ci sarà più la Dad (Didattica a distanza) per gli studenti positivi al Covid. Lo ha comunicato il ministero dell’Istruzione in un vadamecum inviato alle scuole in cui sono state presentate le principali indicazioni e le regole anti Covid in vista della riapertura a settembre.

A scuola si potrà andare anche se raffreddati ma con sintomi lievi e senza febbre. In tal caso bisogna indossare la mascherina Ffp2. Le mascherine sono previste anche per gli alunni e per tutto il personale fragile in possesso della certificazione necessaria: la dotazione arriverà dalla stessa scuola.

Resta il divieto di permanenza a scuola per gli alunni con sintomatologia Covid, temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, test positivo. Per il rientro a scuola dei casi confermati è necessario l’esito negativo del tampone.