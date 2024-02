Una infezione alla bocca, il papilloma virus, provocata da pratiche intime orali può portare al cancro, un tumore nascosto in fondo alla gola che non sempre è scoperto in tempo. L’esperienza di un sessantenne americano deve fare riflettere. La racconta sul Washington Post Sandra Boodman, in un lungo articolo intitolato, in modo un po’ riduttivo, “Come un mal di gola ha portato a un’emorragia pericolosa per la vita”. In realtà è un piccolo thriller sanitario.

Per più di un anno, scrive Boodman, Arthur L. Kimbrough aveva fatto tutto il possibile per scoprire quale infezione causava la sensazione lancinante che si irradiava dalla gola al collo e lungo la spalla sinistra. Aveva visto anestesisti, un otorinolaringoiatra, un neurologo e neurochirurghi; sottoposto a test e scansioni; e ha assunto una varietà di farmaci che non sono riusciti ad alleviare il dolore crescente che sconcertava i suoi medici. Fu solo nel febbraio 2022, dopo che Kimbrough ebbe una emorragia quasi mortale nella sala d’attesa di un ospedale, che la causa fu finalmente identificata.

Kimbrough ha notato per la prima volta il dolore, “un punto dolente” sotto il lato sinistro della lingua nella parte posteriore della bocca nel dicembre 2020. Non sembrava un mal di gola convenzionale: la deglutizione non era dolorosa. Il medico di famiglia non trovò infezione o infiammazioni e gli consigliò di consultare il suo otorino. Fumatore accanito da 25 anni che smise poco dopo i 40 anni, Kimbrough chiese all’otorino se potesse avere un cancro alla gola. Il medico fu rassicurante. “Il cancro alla gola non genera questo tipo di dolore”.

Così, fra un medico e l’altro, arrivato a metà febbraio 2022, Kimbrough era in cattive condizioni. Aveva perso più di 20 chili e non era in grado di deglutire altro che liquidi. E nessuno dei suoi medici sembrava avere la minima idea di cosa potesse esserci che non andava. Fino a quando ottiene un ‘appuntamento all’ospedale di Baltimora. Seduto nella sala d’attesa, Kimbrough iniziò a sorseggiare una Coca Cola. Senza preavviso, il sangue cominciò a fuoriuscire dalla bocca e dal naso. Mentre tossiva e sputava parte del sangue e dei coaguli di sangue che gli scendevano in gola, Kimbrough ricorda di aver pensato: “Sto annegando nel mio stesso sangue”.

Alex Harbison, chirurgo della testa e del collo che lo ha incontrato al pronto soccorso ha subito notato una massa di sei centimetri nel suo punto più largo e l’altezza di un uovo – che si estendeva dal palato alle tonsille fino alla part=e posteriore della lingua. Secondo il medico, la massa fosse cancerosa era causata dal virus del papilloma umano (HPV). La massa, che cresceva da più di un anno, si era intrecciata con un nervo e aveva irritato l’arteria linguale sinistra della gola fino a romperla, innescando l’emorragia. I patologi avrebbero presto stabilito che Kimbrough aveva un cancro alla gola a cellule squamose allo stadio 3 causato dall’HPV-16, il tipo più comune.

L’HPV, che infetta praticamente tutti, si diffonde attraverso il sesso. La maggior parte delle infezioni si risolvono da sole, ma l’HPV ad alto rischio, può causare diversi tumori più avanti nella vita, compreso il cancro della cervice e della gola. Il cancro orale da HPV, in rapida crescita tra gli uomini, è il tumore della testa e del collo più comune negli Stati Uniti. (Il cancro orale non HPV è tipicamente causato dal fumo e dall’uso di alcol.) Spesso risponde alla chemioradioterapia, ovvero alle radiazioni combinate con la chemio terapia concomitante, soprattutto se rilevato precocemente.

Kimbrough è tornato al lavoro, può parlare normalmente e suonare il trombone, rimane incapace di deglutire più di qualche boccone di cibo molto morbido; la sua dieta è prevalentemente liquida. Finora le sue analisi non hanno mostrato segni di cancro.