Influenza e Covid, un Mix micidiale, dopo la Befana arriverà il picco. Parola (unanime) di infettivologi e dintorni.

Per ora è boom di chiamate al 118, ambulanze con i malati ferme nei parcheggi, piani di emergenza per trovare posti letto, medici richiamati dalle vacanze, Pronto soccorso al collasso. I casi più gravi li sta procurando il virus stagionale.

Pochi si aspettavano un inizio d’anno così difficile. Le previsioni ? “Curva giù da metà mese ma i contagi resteranno fino a febbraio” avverte Gianni Rezza, professore di Igiene al San Raffaele di Milano.

E aggiunge: ”La discesa non sarà rapidissima e il virus circolerà per l’intero mese di febbraio. Ecco perché per anziani e fragili rispunta il vaccino antinfluenzale. Anche se sembra troppo tardi, fare ora il vaccino contro l’influenza può essere molto utile per evitare pericolose complicanze“.

Se per il Covid l’immunizzazione di massa ha prodotto i suoi frutti ( ci si ammala solo con sintomi da raffreddamento) il ceppo influenzale di quest’anno è molto insidioso, duro da combattere.

NON SOLO COVID E INFLUENZA

Gli infettivologi confermano che sono molto diffusi anche altri virus intestinali o para-influenzali con conseguenze di raffreddori fastidiosi accompagnati da tosse e mal di gola. La parte del leone è attribuita all’H1N1.

I campioni segnalati dai medici sentinella hanno evidenziato che il 30% dei casi sono di vera influenza, l’8% è Covid, un altro 8% e’ virus respiratorio sinciziale, quello che colpisce soprattutto i bambini. Il Covid comunque non è ancora sparito, semmai è sottostimato.

IN ITALIA SI ASSUMONO TROPPI FARMACI

Lo dice Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri (750 persone tra Milano e Bergamo). A precisa domanda della collega Enza Cusumai ha detto:” Se ci sono troppi farmaci inutili in circolazione? Si, in Italia si assumono troppi farmaci. Se si prova che un medicinale nuovo è migliore, gli altri sono inutili. E questo non piace all’industria farmaceutica”.

LE REGOLE DA SEGUIRE

Con questo mix di epidemie gli esperti danno cinque regole importanti:

1) Usare la mascherina anti-Covid quando è necessario.

2) Non partecipare a feste ed eventi se si è affetti da un virus respiratorio.

3) Andare al Pronto Soccorso solo in caso di vera emergenza

4) Iniziare una terapia antibiotica solo sotto prescrizione medica e dopo una adeguata visita.

5) Se si è un soggetto a rischio occorre vaccinarsi.