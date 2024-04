Negli ultimi anni, i sostituti della carne a base vegetale hanno guadagnato popolarità come alternative più salutari e sostenibili rispetto alle opzioni tradizionali a base di carne. Tuttavia, una nuova ricerca mette in discussione questa convinzione, suggerendo che questi prodotti potrebbero non essere così vantaggiosi per la salute del cuore come si pensava.

Lo studio

Nello specifico, uno studio condotto da ricercatori di Singapore e pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, ha coinvolto 89 adulti a rischio di diabete di tipo 2 e ha confrontato gli effetti delle diete contenenti carne animale con quelle basate su sostituti della carne a base vegetale sulla salute cardiovascolare e il rischio di diabete.

Durante le 8 settimane dello studio, metà dei partecipanti ha consumato una dieta a base di carne animale, mentre l’altra metà ha consumato una dieta basata su sostituti della carne a base vegetale. I ricercatori hanno monitorato i livelli di colesterolo, zucchero nel sangue e pressione sanguigna dei partecipanti per valutare gli effetti delle due diete sulla salute del cuore e del metabolismo.

I risultati dello studio hanno sorpreso molti: non sono emersi benefici significativi per la salute del cuore dalle diete a base di carne a base vegetale rispetto a quelle che includono carne animale. Inoltre, non c’era alcun chiaro vantaggio di una dieta rispetto all’altra nel migliorare la salute cardiovascolare. Tuttavia, i partecipanti che consumavano carne animale sembravano gestire meglio i livelli di zucchero nel sangue rispetto a quelli che consumavano sostituti della carne a base vegetale.