Scoperto un gene che riduce il rischio di Alzheimer fino al 70%

I risultati dello studio aprono la strada a nuove prospettive terapeutiche per la malattia di Alzheimer. Caghan Kizil, uno dei co-leader dello studio, afferma che potrebbero essere sviluppati nuovi tipi di terapie che imitano l’effetto protettivo del gene per prevenire o trattare la malattia. Questo potrebbe segnare una svolta significativa nel campo della ricerca sull’Alzheimer, offrendo speranza a milioni di persone colpite da questa malattia debilitante.

La fibronectina è una proteina presente nella barriera emato-encefalica, ma in quantità limitate. Tuttavia, la ricerca ha dimostrato che nelle persone con Alzheimer, la quantità di fibronectina aumenta in modo significativo. La variante identificata nel gene della fibronectina sembra proteggere dall’Alzheimer impedendo l’accumulo eccessivo di questa proteina alla barriera emato-encefalica. Questa scoperta solleva la possibilità di sviluppare terapie mirate alla fibronectina che possano fornire una difesa efficace contro la malattia.

I ricercatori hanno confermato le loro scoperte utilizzando modelli animali di Alzheimer, come pesci zebra e topi. Inoltre, hanno dimostrato che riducendo i livelli di fibronectina in questi animali, si osserva un miglioramento della malattia. Questi risultati indicano che una terapia mirata alla fibronectina potrebbe rappresentare una soluzione promettente per la prevenzione e il trattamento dell’Alzheimer nelle persone.