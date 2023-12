Yoga sulla sedia: come farlo e 5 posizioni salva-schiena da provare

Lo yoga sulla sedia, sebbene non sia una novità degli ultimi giorni, ha conquistato un posto d’onore nel panorama fitness dell’autunno 2023 grazie ai social media. Con adattamenti pensati per renderlo accessibile a tutti, questo approccio olistico alla fisioterapia degli anni ’80 sta vivendo una rinascita virtuale su TikTok e YouTube, diventando un salvagente per persone di tutte le età.

Yoga sulla sedia, un fenomeno Social

I video su TikTok e Instagram sono intrisi di idee e dimostrazioni di posizioni yoga eseguibili comodamente su una sedia, attirando oltre 147 mila visualizzazioni. Ciò dimostra che l’interesse per questo approccio si sta diffondendo rapidamente. Tutto ciò di cui hai bisogno è una sedia resistente, preferibilmente con braccioli, abiti comodi e una dose di curiosità.

Adattabile a ogni esigenza

Lo yoga sulla sedia è diventato il compagno ideale per chiunque, dai ragazzi stressati dai compiti scolastici agli adulti bloccati davanti al computer, dai viaggiatori su treni o aerei agli anziani e alle persone con disabilità temporanee o permanenti. È una pratica versatile che può essere svolta ovunque, da casa alla scrivania, durante le pause in classe o persino su un treno.

Lorenza Minola, fondatrice del LoYoga App Network, sottolinea l’aumento della richiesta di lezioni online da parte delle aziende per i dipendenti e da parte di chi lavora da casa. Questa specialità, praticata comodamente alla scrivania o a casa, si adatta perfettamente agli spazi ristretti e a tutte le età. Lo yoga sulla sedia, emerso come un trend forte sui social media, offre gli stessi benefici dello yoga tradizionale in termini di allungamento muscolare, riduzione degli indolenzimenti e maggiore relax.

Esercizi “Salva Schiena” per ogni giorno

Niccolò Ramponi, fisioterapista di FisioScience, ci propone cinque esercizi semplici che possono essere facilmente integrati nella nostra routine quotidiana alla scrivania:

Torace aperto: Seduti con la schiena ben appoggiata alla sedia, portare le mani dietro la nuca. Inspirare portando i gomiti indietro e il petto in avanti, espirare ritornando alla posizione di partenza. Stretch cervicale: Ruotare il collo da un lato all’altro, piegare il collo in avanti per allungare la zona cervicale. Con le mani ai lati del collo, portare la testa all’indietro. Flessione in avanti: Seduti sul bordo della sedia, allargare le gambe e piegarsi in avanti cercando di raggiungere il punto più lontano possibile. Piegamento in avanti con pesi: In piedi, con uno o due pesetti in mano, piegarsi in avanti mantenendo le gambe distese. Lentamente ritornare alla posizione di partenza. Inarcamento con pesi: Seduti sul bordo della sedia, incrociare le braccia al petto o tenere un pesetto tra le mani incrociate al petto. Inclinarsi in avanti e tornare indietro mantenendo la schiena inarcata.

In un momento in cui la qualità della vita futura dipende dalla nostra attuale postura davanti al computer, questi esercizi possono fare la differenza. Bastano pochi minuti al giorno per migliorare notevolmente il benessere fisico e mentale. La prossima volta che senti il bisogno di una pausa, concediti qualche minuto di yoga sulla sedia per mantenere il corpo in movimento e la mente rilassata.