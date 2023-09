Cinque asteroidi passeranno vicino alla Terra nei prossimi giorni

Cinque asteroidi passeranno vicino alla Terra questa settimana. Non minacceranno il pianeta, ma saranno molto grandi. A rivelarlo l’Asteroid Watch della NASA.

Quando passeranno gli asteroidi vicino la Terra?

Sono cinque gli asteroidi che tra il 6 e il 12 settembre “sfioreranno” la Terra: uno avrà le dimensioni di una casa, uno di un autobus e tre quelle di un aereo. Come affermato dall’Asteroid Watch della NASA, già ieri, mercoledì 6 settembre, l’asteroide denominato JA5 è passato a 3,17 milioni di miglia dalla Terra. L’asteroide, scoperto per la prima volta nel 2021, è alto circa 59 piedi.

Domani, 8 settembre, sarà invece il turno di QC5 e GE, che sfrecceranno rispettivamente a 2,53 e a 3,56 milioni di miglia dal pianeta.

QC5 è lungo circa 84 piedi, ha le dimensioni di un aereo ed è stato scoperto quest’anno, mentre GE ha le dimensioni di un autobus a 26 piedi ed è stato rilevato nel 2022.

Secondo la NASA, gli altri due asteroidi delle dimensioni di un aereo dovrebbero sorvolare la Terra domenica 10 settembre: QF6, largo 68 piedi, passerà a 1,65 milioni di miglia dal nostro pianeta, mentre QE8, lungo 170 piedi, passerà a 945.000 miglia.

Nessuna minaccia

Come confermato dal National Aeronautics and Space Administration, gli asteroidi non rappresentano una minaccia per la Terra, considerando che la distanza media tra la Terra e la Luna è di circa 239.000 miglia, e che nessuno di loro supera i 492 piedi, ovvero 150 metri.